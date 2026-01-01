Nasaďte Organizr jednoklikovou inštaláciou.
Organizátor HTPC a homelab služieb, ktorý načíta všetky vaše samo-hostované karty v jednom zjednotenom webovom rozhraní.
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S čím sa dá postaviť Organizr
Organizr je samoobslužný panel služieb, ktorý nahrádza desiatky záložiek prehliadača jediným rozhraním založeným na kartách. Namiesto prepínania medzi viacerými kartami prehliadača na správu služieb Sonarr, Radarr, Plex a iných homelab služieb, Organizr ich všetky načíta ako karty iFrame v rámci jednej webovej stránky — so zabudovanými používateľskými účtami, kontrolou prístupu a obmedzeniami pre hostí.
S podporou pre Plex, Emby a LDAP autentifikáciu, neobmedzenými používateľskými skupinami a integráciou Nginx auth_request, Organizr presahuje jednoduchú stránku s odkazmi. Funguje ako ľahká prístupová vrstva pre celý váš samoobslužný stack, čo vám umožňuje udeliť konkrétnym používateľom alebo hosťom prístup len k vybraným kartám.
Kľúčové vlastnosti Organizr
Rozhranie s kartami
Načítajte akúkoľvek samo-hostovanú službu ako kartu iFrame, čo vám poskytne jednu zjednotenú stránku na správu celého vášho homelabu bez prepínania kariet prehliadača.
Používateľské skupiny a Riadenie prístupu
Vytvorte neobmedzené používateľské skupiny a ovládajte, ktoré karty môže každá skupina vidieť — vrátane prístupu pre hostí len na čítanie pre zdieľané služby.
Podpora viacnásobného overenia
Autentifikujte používateľov pomocou prihlasovacích údajov Plex, Emby, LDAP alebo sFTP okrem lokálnych účtov Organizr.
Integrácia autentifikácie Nginx
Použite Organizr ako poskytovateľa auth_request pre Nginx, pridávajúc ochranu prihlásenia v štýle SSO k službám, ktorým chýba vstavaná autentifikácia.
Prispôsobiteľné témy
Úplná kontrola farebnej palety vám umožňuje prispôsobiť Organizr tak, aby zodpovedal vašej značke alebo preferovanej tmavej/svetlej estetike.
Podpora Fail2ban
Natívna integrácia Fail2ban chráni vaše prihlásenie do Organizr pred útokmi hrubou silou s automatickým blokovaním IP adries.
Prečo spustiť Organizr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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