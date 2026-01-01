Nasaďte Inngest inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma na orchestráciu pracovných postupov na spúšťanie spoľahlivých funkcií na pozadí, plánovaných úloh a pracovných postupov AI.
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S čím sa dá postaviť Inngest
Inngest je open-source nástroj na orchestráciu pracovných postupov, ktorý vám umožňuje písať spoľahlivé funkcie na pozadí, pracovné postupy riadené udalosťami a plánované úlohy priamo vo vašom aplikačnom kóde. Automaticky spracováva opakovania, súbežnosť, obmedzovanie a logiku krokových funkcií, čím udržuje váš aplikačný kód zameraný na obchodnú logiku namiesto infraštruktúrnych záležitostí.
Samohosting Inngestu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vykonávaním, dátami a konfiguráciou. Dodáva sa so vstavanou perzistenciou SQLite a frontou v pamäti hneď po vybalení, takže môžete spustiť celú platformu bez potreby externých databázových alebo message broker služieb.
Kľúčové vlastnosti Inngest
Spoľahlivé úlohy na pozadí
Spúšťajte úlohy na pozadí s automatickými opakovaniami, exponenciálnym oneskorením a vstavaným spracovaním zlyhaní – nevyžaduje sa žiadna ďalšia infraštruktúra.
Pracovné toky Step Functions
Vytvárajte viackrokové pracovné postupy, kde sa každý krok jednotlivo opakuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte, čím sa komplexná orchestrácia stáva odolnou voči prechodným zlyhaniam.
Vykonávanie riadené udalosťami
Spúšťajte funkcie z udalostí aplikácie pomocou jednoduchého kľúča udalosti, čo umožňuje oddelené, reaktívne architektúry naprieč službami.
Podpora pracovného postupu AI
Orchestrujte dlhotrvajúce AI procesy so vstavanou podporou pre limity súbežnosti, obmedzenie rýchlosti a kontrolné body na úrovni krokov.
Vstavaný vývojový server
Vyvíjajte a testujte pracovné postupy lokálne s plnohodnotným používateľským rozhraním (UI), ktoré zobrazuje históriu udalostí, spustenia funkcií a sledovanie krokov v reálnom čase.
Prečo spustiť Inngest na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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