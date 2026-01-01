Nasadiť Cloudreve jedným kliknutím.
Vlastne hostená platforma cloudového úložiska so zdieľaním súborov, online náhľadom a podporou viacerých používateľov pod vašou plnou kontrolou.
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S čím sa dá postaviť Cloudreve
Cloudreve je open-source platforma pre cloudové úložisko s vlastným hosťovaním s viac ako 27 000 hviezdičkami na GitHub, vytvorená s cieľom poskytnúť jednotlivcom a tímom súkromný cloudový disk, ktorý plne kontrolujú. Poskytuje prepracované prostredie v štýle Google Drive – nahrávanie potiahnutím myšou, zdieľateľné odkazy, online náhľad médií a integráciu WebDAV pre stolné počítače – pričom každý súbor ukladá na infraštruktúre, ktorú vlastníte.
Na rozdiel od komerčných služieb cloudového úložiska Cloudreve neúčtuje poplatky za používateľa, nevykonáva skenovanie súborov a nemá žiadne obmedzenia úložiska nad rámec kapacity disku vášho VPS. Podporuje viacero úložných backendov vrátane lokálneho disku, služieb kompatibilných so S3, OneDrive a Google Drive, čo vám umožňuje zjednotiť rôznorodé úložiská pod jedným prístupovým bodom. Toto nasadenie spája Cloudreve s PostgreSQL a Redis pre spoľahlivé ukladanie metadát a rýchle prehliadanie súborov.
Kľúčové vlastnosti Cloudreve
Viacero úložiskových backendov
Pripojte lokálny disk, úložiská kompatibilné s S3, OneDrive alebo Google Drive a spravujte celé úložisko z jedného zjednoteného rozhrania.
Zabezpečené zdieľanie súborov
Vytvorte zdieľané odkazy s voliteľnou ochranou heslom, dátumami vypršania platnosti a limitmi sťahovania na kontrolu toho, kto k čomu pristupuje.
Online náhľad médií
Prezrite si obrázky, videá, zvuk, dokumenty a súbory kódu priamo v prehliadači bez sťahovania.
WebDAV desktopový prístup
Pripojte Cloudreve ako sieťovú jednotku v systémoch Windows, macOS alebo Linux pre natívnu integráciu súborového systému bez dodatočného softvéru.
Viacužívateľský s kvótami
Vytvorte používateľské účty s individuálnymi kvótami úložiska a úrovňami povolení pre rodiny, tímy alebo klientov.
Prečo spustiť Cloudreve na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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