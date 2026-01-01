Zľava až do výšky 69 % na Universal Media Server

Nasaďte Universal Media Server jednoklikovou inštaláciou.

Open-source mediálny server kompatibilný s DLNA na streamovanie videa, hudby a fotografií na akýkoľvek kompatibilný televízor, konzolu alebo prehrávač.

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5,49/mes.
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Nasaďte Universal Media Server jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Universal Media Server

Universal Media Server je open-source, DLNA-kompatibilný mediálny server, ktorý streamuje video, hudbu a fotografie na akékoľvek kompatibilné prehrávacie zariadenie – vrátane inteligentných televízorov, herných konzol, Blu-ray prehrávačov a mobilných aplikácií. Zabezpečuje transkódovanie za chodu pre formáty nepodporované cieľovým zariadením, používajúc FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth a VLC ako spracovateľské backendy.

Vstavané webové rozhranie vám umožňuje konfigurovať mediálne priečinky, transkódovacie profily a nastavenia pripojených zariadení z ľubovoľného prehliadača. Nevyžaduje sa žiadna externá databáza – Universal Media Server ukladá svoju konfiguráciu lokálne a automaticky vytvára vyrovnávacie pamäte metadát. Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje všetku mediálnu prevádzku pod vašou kontrolou.

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Kľúčové vlastnosti Universal Media Server

DLNA a UPnP Streamovanie

Streamuje video, zvuk a obrázky na akékoľvek zariadenie kompatibilné s DLNA alebo UPnP – inteligentné televízory, konzoly, Blu-ray prehrávače a mobilné aplikácie.

Transkódovanie za chodu

Automaticky prevádza médiá do formátu, ktorý cieľové zariadenie podporuje, pomocou FFmpeg, MEncoder, VLC a iných pribalených transkodérov

Webové rozhranie na spravovanie

Konfigurujte priečinky médií, profily zariadení a nastavenia prekódovania z prehliadačového administrátorského rozhrania bez prístupu k príkazovému riadku.

Široká podpora formátov

Spracováva prakticky každý video a audio formát vrátane MKV, AVI, MP4, FLAC a ďalších, s automatickou detekciou kodekov podľa zariadenia.

Nevyžaduje sa databáza

Vyrovnávacie pamäte konfigurácie a metadát sú uložené ako lokálne súbory – na spustenie servera nie je potrebná žiadna samostatná databázová služba.

Prečo spustiť Universal Media Server na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

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Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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