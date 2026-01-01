Nasaďte Universal Media Server jednoklikovou inštaláciou.
Open-source mediálny server kompatibilný s DLNA na streamovanie videa, hudby a fotografií na akýkoľvek kompatibilný televízor, konzolu alebo prehrávač.
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S čím sa dá postaviť Universal Media Server
Universal Media Server je open-source, DLNA-kompatibilný mediálny server, ktorý streamuje video, hudbu a fotografie na akékoľvek kompatibilné prehrávacie zariadenie – vrátane inteligentných televízorov, herných konzol, Blu-ray prehrávačov a mobilných aplikácií. Zabezpečuje transkódovanie za chodu pre formáty nepodporované cieľovým zariadením, používajúc FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth a VLC ako spracovateľské backendy.
Vstavané webové rozhranie vám umožňuje konfigurovať mediálne priečinky, transkódovacie profily a nastavenia pripojených zariadení z ľubovoľného prehliadača. Nevyžaduje sa žiadna externá databáza – Universal Media Server ukladá svoju konfiguráciu lokálne a automaticky vytvára vyrovnávacie pamäte metadát. Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje všetku mediálnu prevádzku pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Universal Media Server
DLNA a UPnP Streamovanie
Streamuje video, zvuk a obrázky na akékoľvek zariadenie kompatibilné s DLNA alebo UPnP – inteligentné televízory, konzoly, Blu-ray prehrávače a mobilné aplikácie.
Transkódovanie za chodu
Automaticky prevádza médiá do formátu, ktorý cieľové zariadenie podporuje, pomocou FFmpeg, MEncoder, VLC a iných pribalených transkodérov
Webové rozhranie na spravovanie
Konfigurujte priečinky médií, profily zariadení a nastavenia prekódovania z prehliadačového administrátorského rozhrania bez prístupu k príkazovému riadku.
Široká podpora formátov
Spracováva prakticky každý video a audio formát vrátane MKV, AVI, MP4, FLAC a ďalších, s automatickou detekciou kodekov podľa zariadenia.
Nevyžaduje sa databáza
Vyrovnávacie pamäte konfigurácie a metadát sú uložené ako lokálne súbory – na spustenie servera nie je potrebná žiadna samostatná databázová služba.
Prečo spustiť Universal Media Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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