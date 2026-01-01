Nasaďte Speaches inštaláciou jedným kliknutím.
Server na prevod reči na text a textu na reč kompatibilný s OpenAI, ktorý si môžete sami hostiť a spustiť úplne na vašom vlastnom VPS.
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S čím sa dá postaviť Speaches
Speaches je zvukový server kompatibilný s OpenAI API, ktorý prináša špičkové rozpoznávanie reči a syntézu reči z textu do vašej vlastnej infraštruktúry. Postavený na faster-whisper pre prepis a Kokoro/Piper pre syntézu hlasu, exponuje rovnaké koncové body ako OpenAI Audio API — takže akýkoľvek existujúci nástroj, SDK alebo integrácia, ktorá funguje s OpenAI, bude fungovať so Speaches okamžite.
Samohosting Speaches znamená, že vaše zvukové dáta nikdy neopustia vaše servery, neexistujú žiadne poplatky za prepis za minútu a zachovávate si plnú kontrolu nad tým, ktoré modely bežia a ako sú prideľované zdroje. Modely sa načítavajú na požiadanie a automaticky sa uvoľňujú po nečinnosti, čím sa udržiava nízka spotreba pamäte na štandardnom VPS.
Kľúčové vlastnosti Speaches
Kompatibilné s OpenAI API
Implementuje špecifikáciu OpenAI Audio API – stačí vložiť vašu URL adresu hostovanú na vlastnom serveri a existujúce integrácie OpenAI budú naďalej fungovať bez zmien v kóde.
Transkripcia reči na text
Poháňané technológiou faster-whisper, podporujúce viacjazyčný prepis so streamovaním v reálnom čase prostredníctvom Server-Sent Events.
Syntéza reči z textu
Generujte prirodzene znejúcu reč pomocou modelov Kokoro (umiestnených na 1. mieste v TTS Arena) a Piper, úplne v zariadení.
Dynamické načítanie modelu
Modely sa automaticky načítajú na prvú požiadavku a uvoľnia sa po konfigurovateľnom období nečinnosti, takže pamäť využívate len vtedy, keď je to potrebné.
Vstavané webové UI
Rozhranie poháňané Gradiom vám umožňuje testovať prepis a syntézu priamo vo vašom prehliadači bez akýchkoľvek ďalších nástrojov.
Autentifikácia API kľúčom
Voliteľne chráňte všetky koncové body API jedným kľúčom API, pričom interaktívna dokumentácia zostane verejne prístupná.
Prečo spustiť Speaches na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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