Nasaďte ViewTube inštaláciou jedným kliknutím.
Elegantný, alternatívny YouTube front-end, ktorý dbá na súkromie, na sledovanie videí a správu odberov bez reklám a sledovania.
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S čím sa dá postaviť ViewTube
ViewTube je open-source, súkromie rešpektujúci alternatívny front-end pre YouTube. Umožňuje vám vyhľadávať, sledovať a odoberať kanály prostredníctvom čistého, moderného rozhrania, ktoré proxyuje video dáta, takže YouTube nikdy neuvidí vašu IP adresu, odtlačok prehliadača ani históriu sledovania. Postavený na API Invidious a Piped, kombinuje vyleštený prehrávač založený na Vue s preskakovaním segmentov SponsorBlock a čistením miniatúr DeArrow.
Samohosting ViewTube na vašom vlastnom VPS vám poskytuje osobný zážitok z YouTube bez reklám, ktorý plne kontrolujete. Systém lokálnych účtov ukladá vaše odbery, históriu a zoznamy skladieb do vašej vlastnej databázy MongoDB namiesto účtu Google, zatiaľ čo Redis udržuje rýchle odozvy. Sledovanie kanálov v štýle RSS vám umožňuje držať krok s tvorcami bez toho, aby ste kedykoľvek otvorili youtube.com.
Kľúčové vlastnosti ViewTube
Žiadne reklamy ani sledovanie
Videá sa streamujú cez váš vlastný server, takže tam nie sú žiadne reklamy pred videom ani počas neho a YouTube nikdy nevidí vašu IP adresu ani odtlačok vášho prehliadača.
Predplatné bez Google
Vytvorte si lokálny účet na sledovanie kanálov, vytváranie zoznamov skladieb a sledovanie histórie — všetko uložené vo vašej vlastnej databáze, nie v účte Google.
SponsorBlock a DeArrow
Automaticky preskočiť sponzorské segmenty, úvody a autopromá a nahradiť clickbaitové miniatúry a názvy komunitnými alternatívami.
Moderný videoprehrávač
Prepracovaný prehrávač na báze Vue podporuje výber kvality a kodeku, rýchlosť prehrávania, režim kina a klávesové skratky.
Invidious a Piped
Načítava dáta prostredníctvom viacerých backendov Invidious a Piped, pričom automaticky prepína medzi inštanciami pre spoľahlivé prehrávanie.
Prečo spustiť ViewTube na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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