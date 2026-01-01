Nasadenie CKAN jedným kliknutím.
Open-source platforma dátového portálu na publikovanie, zdieľanie a objavovanie výskumných a vládnych dátových súborov.
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S čím sa dá postaviť CKAN
CKAN je popredný open-source systém na správu dát, ktorý používajú národné, regionálne a mestské samosprávy spolu s výskumnými inštitúciami na prevádzkovanie verejných dátových portálov. Kombinuje štruktúrovaný katalóg dátových súborov, bohaté schémy metadát, backend pre fulltextové vyhľadávanie a tabuľkový DataStore, ktorý sprístupňuje nahrané súbory CSV a Excel prostredníctvom dotazovateľného REST API.
Vlastné hostovanie CKAN na vašom vlastnom VPS udržiava každý dátový súbor, organizačnú štruktúru a API token pod vašou kontrolou, bez poplatkov za dátový súbor a bez prístupu tretích strán k vašim záznamom. Platforma je vysoko rozšíriteľná prostredníctvom stoviek komunitných pluginov pokrývajúcich zber dát, priestorové dáta, výmenu DCAT, jednotné prihlásenie a vlastné schémy.
Kľúčové vlastnosti CKAN
Bohatý katalóg dátových súborov
Organizujte súbory údajov do skupín a organizácií s vlastnými schémami metaúdajov, značkami, licenciami a úplnou históriou revízií pre každý zdroj.
Dotazovateľné DataStore API
Nahrané súbory CSV a Excel sú vložené do DataStore s podporou PostgreSQL, ktorý sprístupňuje filtrovanie, triedenie a SQL dotazy cez REST.
Vyhľadávanie s podporou Solr
Vyhradený index Solr poskytuje rýchle fasetové vyhľadávanie naprieč názvami, popismi, značkami a vlastnými poľami, dokonca aj na portáloch s miliónmi záznamov.
Zberače a DCAT
Načítajte metadáta z iných koncových bodov CKAN, CSW a DCAT na federovanie súborov údajov naprieč inštitúciami bez manuálneho opätovného zadávania.
Granulárne povolenia
Roly založené na organizácii vám umožňujú kontrolovať, kto môže vytvárať, upravovať a publikovať súbory údajov, s možnosťou nastavenia viditeľnosti na verejné, súkromné a koncept pre každý zdroj.
Prečo spustiť CKAN na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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