Nainštalujte Readur jedným kliknutím.
Systém na správu dokumentov, ktorý používa OCR na premenu naskenovaných súborov a obrázkov na plne prehľadávateľné archívy.
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S čím sa dá postaviť Readur
Readur je platforma na správu dokumentov, ktorá využíva technológiu OCR na transformáciu papierových dokumentov, naskenovaných súborov a obrázkov na prehľadávateľné digitálne archívy. Prijíma súbory PDF, obrázky a súbory Office prostredníctvom nahrávania potiahnutím myšou alebo automatického sledovaného priečinka, extrahuje text bez zmeny pôvodných súborov a indexuje všetko v PostgreSQL pre rýchle fulltextové vyhľadávanie.
Vlastné hostovanie Readur uchováva citlivé dokumenty — právne záznamy, lekárske súbory, finančné potvrdenky — pod vašou výhradnou kontrolou bez nahrávania do služieb OCR tretích strán, ktoré môžu uchovávať kópie alebo zdieľať obsah. Autentifikácia založená na tokenoch a konfigurovateľné nastavenia OCR vám poskytujú podrobnú kontrolu nad súbežnosťou spracovania, detekciou jazyka a obmedzeniami typov súborov.
Kľúčové vlastnosti Readur
Extrakcia textu OCR
Automaticky extrahuje text z naskenovaných PDF a obrázkov, takže každý dokument sa stane vyhľadateľným bez manuálneho prepisu.
Automatizácia sledovaného priečinka
Presuňte súbory do monitorovaného priečinka a Readur ich automaticky spracuje a indexuje, čím sa eliminujú opakované kroky nahrávania pre hromadné spracovanie.
Fulltextové vyhľadávanie
Plnotextové vyhľadávanie s podporou PostgreSQL vracia relevantné dokumenty okamžite v celom vašom archíve, so zabudovaným filtrovaním a radením.
Nedeštruktívne spracovanie
Pôvodné súbory sú zachované presne tak, ako boli nahrané – text OCR je uložený samostatne, takže zdrojové dokumenty zostávajú bitovo identické.
Viacformátová podpora
Spracováva súbory PDF, bežné obrazové formáty, obyčajný text, RTF a dokumenty Office v jednom zjednotenom archíve bez pracovných postupov špecifických pre formát.
Prečo spustiť Readur na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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