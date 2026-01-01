Nasaďte Faraday inštaláciu jedným kliknutím.
Platforma na správu zraniteľností s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá centralizuje bezpečnostné zistenia a zefektívňuje nápravu pre bezpečnostné tímy.
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S čím sa dá postaviť Faraday
Faraday je podniková platforma na správu zraniteľností, ktorá poskytuje bezpečnostným tímom jednotný pracovný priestor na objavovanie, sledovanie a nápravu zraniteľností v celej ich infraštruktúre. Integruje sa s viac ako 80 bezpečnostnými nástrojmi, automaticky importuje a normalizuje dáta zo skenovania z rôznych skenerov a testovacích rámcov, aby sa tímy mohli sústrediť na analýzu namiesto manuálneho spracovania dát.
Vlastné hostovanie Faraday na vašom VPS zabezpečuje, že citlivé bezpečnostné zistenia a audítorské záznamy zostanú pod vašou plnou kontrolou – spĺňajúc prísne požiadavky na súlad s predpismi pre spracovanie dát o zraniteľnostiach, zároveň poskytuje podnikové funkcie bez opakovaných nákladov na cloudové platformy.
Kľúčové vlastnosti Faraday
80+ Integrácie nástrojov
Automaticky importuje a normalizuje údaje o zraniteľnostiach z priemyselných štandardných skenerov a testovacích rámcov, čím eliminuje manuálnu agregáciu údajov.
Tímová spolupráca
Viacužívateľské pracovné priestory s riadením prístupu na základe rolí umožňujú bezpečnostným tímom spolupracovať na hodnoteniach a sledovať zodpovednosť za nápravu v reálnom čase.
Prioritizácia rizík
Vstavaný motor na hodnotenie rizík a určovanie priorít pomáha tímom zamerať nápravné úsilie na zraniteľnosti, ktoré predstavujú najväčšiu skutočnú hrozbu.
Výkazníctvo súladu
Vlastné šablóny správ a auditné záznamy pomáhajú pracovníkom pre dodržiavanie predpisov preukázať zlepšenia bezpečnostného stavu a splniť regulačné požiadavky.
RESTful API
Plnohodnotné REST API umožňuje integráciu s CI/CD pipeline a nástrojmi SIEM, čo umožňuje tímom DevSecOps automatizovať sledovanie zraniteľností v rámci SDLC.
Prečo spustiť Faraday na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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