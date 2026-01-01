Nasaďte Dkron v inštalácii jedným kliknutím.
Distribuovaný, chybám odolný plánovač úloh s webovým rozhraním a vstavaným klastrovaním pre vysoko spoľahlivé úlohy cron.
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S čím sa dá postaviť Dkron
Dkron je open-source distribuovaný systém plánovania úloh napísaný v Go, ktorý nahrádza tradičný cron alternatívou odolnou voči chybám a s podporou klastra. Na rozdiel od cronu s jedným hostiteľom, Dkron používa konsenzuálny protokol Raft a členskú vrstvu založenú na gossip protokole, takže úlohy bežia ďalej aj v prípade zlyhania jednotlivých uzlov, čím sa eliminuje jediný bod zlyhania, ktorý trápi klasické crontaby.
Vlastné hostovanie Dkronu na vašom vlastnom VPS udržuje plány, históriu vykonávania a dátové zaťaženia úloh pod vašou kontrolou a zároveň sprístupňuje vstavané webové UI, REST API a HTTP/shell exekútory na spúšťanie skriptov, webhookov a externých príkazov. Zabudovaný úložný mechanizmus eliminuje potrebu akejkoľvek externej databázy, čím sa nasadenie stáva jediným kontajnerom s trvalým dátovým zväzkom pre stav Raftu a históriu úloh.
Kľúčové vlastnosti Dkron
Chybovzdorné plánovanie
Konsenzus založený na Raft udržiava vaše cron úlohy spustené aj napriek zlyhaniam uzlov, reštartom a problémom so sieťou bez manuálneho zásahu.
Vstavané webové UI
Spravujte úlohy, kontrolujte históriu vykonávania a spúšťajte behy z čistého rozhrania prehliadača bez ručného písania súborov crontab.
REST API a webhooks
Vytvárajte, aktualizujte a spúšťajte úlohy programovo z CI pipeline, skriptov alebo externých systémov prostredníctvom verzovaného HTTP API.
Zásuvné exekútory
Spúšťajte príkazy shellu, požiadavky HTTP, volania gRPC alebo správy NATS ako plánované úlohy pomocou vstavaných doplnkov vykonávača.
Natívny úložný mechanizmus
Úložisko s podporou BoltDB je dodávané s binárnym súborom, čím sa eliminuje potreba externých databáz, ako sú etcd, Consul alebo PostgreSQL.
Klastrovo pripravená architektúra
Začnite ako jeden uzol a škálujte horizontálne pripojením ďalších serverov a agentov, ako rastie vaša pracovná záťaž.
Prečo spustiť Dkron na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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