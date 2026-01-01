Nasadenie Hollama jedným kliknutím.
Minimálne webové rozhranie na chatovanie s modelmi Ollama a OpenAI, ktoré ukladá každú konverzáciu vo vašom prehliadači.
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S čím sa dá postaviť Hollama
Hollama je špecializovaný chatovací klient pre veľké jazykové modely, ktorý sa pripája priamo z vášho prehliadača k jednému alebo viacerým serverom Ollama, koncovým bodom kompatibilným s OpenAI, alebo k obom súčasne. Neexistuje žiadna centrálna databáza, žiadny účtovný systém a žiadna telemetria — relácie, výzvy, nastavenia a kľúče API sú uložené v lokálnom úložisku prehliadača a nikdy sa nedotknú servera, ktorý hostí používateľské rozhranie.
Vlastné hostovanie Hollamy na VPS poskytuje malému tímu jednu, vždy dostupnú URL adresu na komunikáciu s privátnymi modelmi Ollama alebo zdieľanými kľúčmi OpenAI, s čistým rozhraním v štýle editora navrhnutým pre dlhé výzvy, modely uvažovania a konverzácie s množstvom kódu.
Kľúčové vlastnosti Hollama
Ollama a OpenAI
Pripojte sa k lokálnym serverom Ollama, OpenAI alebo k akémukoľvek koncovému bodu kompatibilnému s OpenAI a prepínajte medzi nimi v rámci jednej relácie.
Podpora viacerých serverov
Zaregistrujte niekoľko serverov Ollama a OpenAI naraz a smerujte každú reláciu na iný backend bez prekonfigurovania aplikácie.
Lokálne úložisko prehliadača
Každá relácia, výzva, nastavenie a kľúč API je uložený v lokálnom úložisku prehliadača, takže chaty nikdy nesedia na VPS alebo na serveri tretej strany.
Výzvy na úrovni editora
Veľké vstupové polia s funkciami editora kódu, renderovaním markdownu, zvýrazňovaním syntaxe a matematickou notáciou KaTeX, vytvorené pre technickú prácu.
Odôvodnenie a vízia
Prvotriedna podpora pre modely uvažovania a vizuálne modely s obrazovými vstupmi, ideálne pre novšie vydania Ollama a OpenAI.
Import a export
Zálohujte alebo presuňte relácie medzi zariadeniami pomocou vstavaného nástroja na import a export, aby úložisko prehliadača nebolo nikdy uzamknuté.
Prečo spustiť Hollama na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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