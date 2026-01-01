Zľava až do výšky 69 % na Docspell

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Samo-hostený organizér dokumentov, ktorý automaticky označuje skeny, e-maily a PDF a umožňuje ich plnotextové vyhľadávanie.

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Nasaďte Docspell jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Docspell

Docspell je open-source, samo-hostovaný server na správu dokumentov navrhnutý pre hromady papiera, ktoré boli naskenované, stiahnuté alebo e-mailované. Spúšťa OCR na prichádzajúcich súboroch, extrahuje dátumy, korešpondentov a sumy pomocou NLP a ukladá štruktúrované metadáta spolu s pôvodným dokumentom, takže celý archív sa stane plne textovo prehľadávateľným. Značky, vlastné polia, priečinky a uložené dopyty umožňujú prakticky spravovať domácu administratívu, faktúry na voľnej nohe alebo záznamy malých podnikov po mnoho rokov.

Samo-hostovanie Docspellu na vašom vlastnom VPS udržuje najcitlivejšie dokumenty — daňové záznamy, lekárske účty, právne dokumenty, vládne formuláre — vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate, namiesto služby dokumentov SaaS. Nasadenie obsahuje PostgreSQL pre úložisko, Solr pre fulltextové vyhľadávanie a Docspell rest server plus joex worker pre OCR a konverziu, pričom registrácia pri prvej návšteve vytvorí účet, ktorý vlastní archív dokumentov.

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Kľúčové vlastnosti Docspell

Extrakcia OCR a NLP

Spúšťa OCR pri každom skenovaní, potom extrahuje dátumy, korešpondentov, sumy a kontakty, aby každý dokument prišiel do doručenej pošty už predklasifikovaný.

Fulltextové vyhľadávanie

Plnotextové vyhľadávanie s podporou Solr naprieč každým dokumentom – faktúry, zmluvy, účtenky, e-mailové prílohy – s filtrami podľa značky, priečinka a poľa.

Import e-mailov a priečinkov

Stiahnite prílohy poštových schránok cez IMAP, prijímajte nahrávania cez HTTP zo skenerov a sledujte adresár pre súbory prenesené cez SCP alebo rsync.

Značky a vlastné polia

Anotujte dokumenty značkami, organizačnými štítkami, vlastnými poľami (sumy, dátumy zmlúv, dátumy platnosti) a uloženými vyhľadávaniami, ktoré sa automaticky obnovujú.

Viacužívateľský a viacnájomný

Každý „kolektív“ je izolovaný pracovný priestor s vlastnými používateľmi, dokumentmi a metadátami, aby rodiny alebo malé tímy zdieľali jednu inštanciu bez prekrývania údajov.

Konverzia dokumentov

Konvertuje prichádzajúce súbory HTML, Office, obrázkov a e-mailov na prehľadávateľné PDF pomocou WeasyPrint, Unoconv a Tesseract pre jednotný archív.

Prečo spustiť Docspell na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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