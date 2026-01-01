Nasaďte Docspell jedným kliknutím.
Samo-hostený organizér dokumentov, ktorý automaticky označuje skeny, e-maily a PDF a umožňuje ich plnotextové vyhľadávanie.
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S čím sa dá postaviť Docspell
Docspell je open-source, samo-hostovaný server na správu dokumentov navrhnutý pre hromady papiera, ktoré boli naskenované, stiahnuté alebo e-mailované. Spúšťa OCR na prichádzajúcich súboroch, extrahuje dátumy, korešpondentov a sumy pomocou NLP a ukladá štruktúrované metadáta spolu s pôvodným dokumentom, takže celý archív sa stane plne textovo prehľadávateľným. Značky, vlastné polia, priečinky a uložené dopyty umožňujú prakticky spravovať domácu administratívu, faktúry na voľnej nohe alebo záznamy malých podnikov po mnoho rokov.
Samo-hostovanie Docspellu na vašom vlastnom VPS udržuje najcitlivejšie dokumenty — daňové záznamy, lekárske účty, právne dokumenty, vládne formuláre — vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate, namiesto služby dokumentov SaaS. Nasadenie obsahuje PostgreSQL pre úložisko, Solr pre fulltextové vyhľadávanie a Docspell rest server plus joex worker pre OCR a konverziu, pričom registrácia pri prvej návšteve vytvorí účet, ktorý vlastní archív dokumentov.
Kľúčové vlastnosti Docspell
Extrakcia OCR a NLP
Spúšťa OCR pri každom skenovaní, potom extrahuje dátumy, korešpondentov, sumy a kontakty, aby každý dokument prišiel do doručenej pošty už predklasifikovaný.
Fulltextové vyhľadávanie
Plnotextové vyhľadávanie s podporou Solr naprieč každým dokumentom – faktúry, zmluvy, účtenky, e-mailové prílohy – s filtrami podľa značky, priečinka a poľa.
Import e-mailov a priečinkov
Stiahnite prílohy poštových schránok cez IMAP, prijímajte nahrávania cez HTTP zo skenerov a sledujte adresár pre súbory prenesené cez SCP alebo rsync.
Značky a vlastné polia
Anotujte dokumenty značkami, organizačnými štítkami, vlastnými poľami (sumy, dátumy zmlúv, dátumy platnosti) a uloženými vyhľadávaniami, ktoré sa automaticky obnovujú.
Viacužívateľský a viacnájomný
Každý „kolektív“ je izolovaný pracovný priestor s vlastnými používateľmi, dokumentmi a metadátami, aby rodiny alebo malé tímy zdieľali jednu inštanciu bez prekrývania údajov.
Konverzia dokumentov
Konvertuje prichádzajúce súbory HTML, Office, obrázkov a e-mailov na prehľadávateľné PDF pomocou WeasyPrint, Unoconv a Tesseract pre jednotný archív.
Prečo spustiť Docspell na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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