Nasaďte Ever Gauzy jedným kliknutím.
Open-source biznis platforma kombinujúca ERP, CRM, HRM, ATS a riadenie projektov v jednom pracovnom priestore.
Vyberte si VPS plán pre Ever Gauzy
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Ever Gauzy
Ever Gauzy je open-source platforma na riadenie podniku, ktorá zjednocuje ERP, CRM, HRM, ATS a riadenie projektov do jedného pracovného priestoru. Je navrhnutá pre agentúry, poradenské spoločnosti a tímy poskytujúce služby, ktoré potrebujú sledovať čas, spravovať mzdy, riadiť obchodné procesy a vykazovať ziskovosť bez toho, aby museli spájať päť samostatných predplatných SaaS.
Vlastné hostovanie Gauzy na vašom vlastnom VPS udržiava klientske dáta, zmluvy, faktúry a HR záznamy pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za používateľa a bez viazanosti na dodávateľa. Platforma je aktívne vyvíjaná spoločnosťou Ever Co., s tisíckami prispievateľov na GitHub a open-source licenciou, ktorá umožňuje komerčné vlastné hostovanie.
Kľúčové vlastnosti Ever Gauzy
Jednotný ERP balík
Finančné, skladové, nákupné a účtovné moduly zdieľajú jednotný dátový model, takže správy vždy odrážajú rovnaké čísla naprieč oddeleniami.
Vstavané CRM
Sledujte potenciálnych zákazníkov, obchody, kontakty a obchodné príležitosti spolu s fakturáciou a realizáciou projektov bez exportovania údajov medzi samostatnými nástrojmi.
HRM a ATS
Spravujte zamestnancov, kandidátov, voľno, zmluvy a celý náborový proces od zverejnenia pracovnej ponuky po zaškolenie na jednom mieste.
Sledovanie času a výkazy práce
Natívne sledovanie času s manuálnymi a automatickými záznamami sa priamo premieta do výplatných listín, fakturácie a správ o ziskovosti projektov.
Viacnájomné pracovné priestory
Spravujte viacero organizácií a tímov na jednom nasadení s oddelenými dátami, povoleniami a fakturáciou pre každého nájomcu.
Otvorené integračné API
REST a GraphQL API plus integrácie webhookov s GitHubom, Hubstaffom, Upworkom a Make.com vám umožňujú rozšíriť Gauzy tak, aby vyhovoval existujúcim pracovným postupom.
Prečo spustiť Ever Gauzy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.