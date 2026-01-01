Nasadiť CryptPad inštaláciou jedným kliknutím.
End-to-end šifrovaný kolaboratívny kancelársky balík, kde server nikdy nevidí obsah vašich dokumentov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť CryptPad
CryptPad je open-source, end-to-end šifrovaný kolaboratívny kancelársky balík. Na rozdiel od cloudových editorov, ktoré ukladajú dokumenty v nešifrovanej podobe na serveri, CryptPad šifruje všetko v prehliadači predtým, ako sa to dostane na server – čo znamená, že hostiteľ nikdy nemá prístup k tomu, čo používatelia píšu, kreslia alebo vytvárajú. Táto architektúra s nulovou znalosťou ju robí vhodnou pre tímy pracujúce s citlivými informáciami, organizácie podliehajúce prísnym dátovým predpisom alebo kohokoľvek, kto chce spoluprácu v reálnom čase bez toho, aby dôveroval poskytovateľovi služieb so svojím obsahom.
Vlastné hostovanie CryptPadu na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad dokumentmi vášho tímu, používateľskými údajmi a úložiskom – bez obmedzení používania, bez poplatkov za predplatné a bez závislosti od externého cloudu.
Kľúčové vlastnosti CryptPad
Šifrovanie s nulovou znalosťou
Celý obsah dokumentu je šifrovaný v prehliadači predtým, než sa dostane na server, takže hostiteľ – vrátane vás – nikdy nemôže prečítať uložené dokumenty.
Kompletný kancelársky balík
Vytvárajte a spolupracujte na dokumentoch s formátovaným textom, tabuľkách, prezentáciách, súboroch s kódom, Kanban tabuliach, bielych tabuliach a formulároch – všetko v reálnom čase.
Hosťovská spolupráca
Zdieľajte akýkoľvek dokument prostredníctvom odkazu a spolupracovníci ho môžu upravovať bez registrácie účtu, pričom je po celý čas zachované plné end-to-end šifrovanie.
Tímové disky
Organizujte dokumenty do zdieľaných tímových diskov so štruktúrami priečinkov a podrobnými prístupovými povoleniami pre rôznych členov alebo skupiny.
Žiadne nešifrované serverové úložisko
Aj keď je server kompromitovaný, uložené dáta zostávajú v zašifrovanej podobe, ktorú nemožno prečítať bez šifrovacích kľúčov, ktoré vlastnia iba klienti.
Prečo spustiť CryptPad na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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