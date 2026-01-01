Nasaďte ZeroNote jednoklikovou inštaláciou.
Jednotná šifrovaná aplikácia na poznámky, heslá, záložky a dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA) s nulovou znalosťou šifrovania AES na strane klienta.
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S čím sa dá postaviť ZeroNote
ZeroNote je samoobslužná jednotná aplikácia na zvýšenie produktivity, ktorá konsoliduje poznámky, správu hesiel, záložky a kódy dvojfaktorovej autentifikácie do jednej šifrovanej aplikácie. Používa klient-stranové šifrovanie AES s architektúrou nulových znalostí – server nikdy nevidí vaše nešifrované dáta, dešifrovať ich môže iba vaše zariadenie.
Samoobslužné hostovanie ZeroNote na VPS kombinuje štyri samostatné nástroje do jednej súkromnej, šifrovanej služby, ktorú plne ovládate. Úložisko SQLite s prioritou offline režimu zaisťuje, že dáta sú vždy dostupné aj bez internetového pripojenia, inteligentné automatické označovanie udržiava položky automaticky usporiadané a voliteľná synchronizácia P2P alebo S3 rozširuje dostupnosť naprieč zariadeniami.
Kľúčové vlastnosti ZeroNote
Šifrovanie s nulovou znalosťou
Šifrovanie AES na strane klienta zabezpečuje, že vaše poznámky, heslá a kódy 2FA sú zašifrované pred opustením vášho zariadenia.
Zjednotený nástroj
Nahraďte samostatného správcu hesiel, aplikáciu na poznámky, správcu záložiek a 2FA autentifikátor jednou samoobslužnou aplikáciou.
Offline-first úložisko
Dáta sú uložené v SQLite lokálne, takže váš trezor zostáva prístupný aj bez aktívneho internetového pripojenia.
Inteligentné automatické označovanie
Inteligentné značky automaticky kategorizujú položky na základe typu obsahu a kľúčových slov, čím udržiavajú váš trezor usporiadaný bez manuálnej námahy.
P2P a S3 synchronizácia
Voliteľne synchronizujte váš šifrovaný trezor medzi zariadeniami pomocou peer-to-peer synchronizácie alebo vlastného úložného priestoru kompatibilného s S3.
Prečo spustiť ZeroNote na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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