Nasadenie Filestashu jedným kliknutím.
Samo-hostovaný webový správca súborov poskytujúci prístup cez prehliadač k FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git a k viac ako 20 úložiskovým backendom.
Vyberte si VPS plán pre Filestash
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Filestash
Filestash je open-source platforma na správu súborov nezávislá od úložiska, ktorá vám poskytuje čisté prehliadačové rozhranie na prístup k súborom cez viac ako 20 protokolov – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox a ďalšie. Namiesto udržiavania samostatných klientov pre každý úložný systém, Filestash ich zjednocuje pod jedným intuitívnym webovým rozhraním.
Vlastné hostovanie Filestash na vašom vlastnom VPS udržiava vaše prihlasovacie údaje k úložisku a prenosy súborov plne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za predplatné a bez závislostí od tretích strán. Pripojte sa k akémukoľvek úložisku, ktoré už používate, nakonfigurujte autentifikáciu a zdieľajte prístup so svojím tímom.
Kľúčové vlastnosti Filestash
20+ úložných backendov
Pripojte sa k FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox a ďalším z jedného jednotného rozhrania bez prepínania klientov.
Protokoly viacnásobného prístupu
Získajte prístup k vašim súborom cez webové UI, bránu SFTP, WebDAV alebo API kompatibilné s S3 – vďaka čomu Filestash funguje s vašimi existujúcimi nástrojmi a pracovnými postupmi.
Úprava dokumentov v prehliadači
Upravujte kancelárske dokumenty priamo v prehliadači s voliteľnou integráciou Collabora Online – nevyžadujú sa žiadne desktopové aplikácie ani sťahovanie súborov.
Architektúra pluginov
Rozšírte Filestash pomocou doplnkov pre špecializované prehliadače súborov, autentifikačné backendy, konektory úložiska a automatizáciu pracovných postupov.
Vyhľadávanie poháňané AI
Inteligentné vyhľadávanie a inteligentné priečinky vám pomôžu rýchlo nájsť súbory vo všetkých pripojených úložných backendov.
Prečo spustiť Filestash na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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