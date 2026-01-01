Nasaďte Quasarr jednoklikovou inštaláciou.
Most JDownloader, ktorý sprístupňuje indexovač Newznab a klienta na sťahovanie SABnzbd pre celý mediálny zásobník Arr.
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S čím sa dá postaviť Quasarr
Quasarr je odľahčená služba Python, ktorá predstiera, že je indexer Newznab aj klient na sťahovanie SABnzbd, a potom odosiela každé stiahnutie do JDownloader 2 prostredníctvom svojho cloudového API My JDownloader. Výsledkom je bezproblémový most, ktorý umožňuje Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr a Magazarr vyhľadávať a sťahovať z one-click hosterov bez toho, aby sa kedykoľvek dotkli skutočného Usenetu alebo BitTorrentu.
Samohosting Quasarr na VPS udržiava most online nepretržite, spolu s JDownloaderom, a zahŕňa vstavaný tok dešifrovania CAPTCHA pre chránené odkazy. Aktívni sponzori GitHub môžu pripojiť SponsorsHelper na automatické riešenie CAPTCHA.
Kľúčové vlastnosti Quasarr
JDownloader most
Preposiela každé stiahnutie z Radarr, Sonarr, Lidarr a Magazarr priamo do JDownloader 2 prostredníctvom cloudového API My JDownloader.
Newznab indexovač
Quasarr sprístupňuje koncový bod vyhľadávania kompatibilný s Newznab, aby Arr stack mohol nájsť vydania na podporovaných jednoklikových hostiteľských službách pomocou IMDb ID alebo textových dopytov.
Emulácia klienta SABnzbd
Funguje ako klient na sťahovanie SABnzbd, aby Radarr, Sonarr a Lidarr mohli zaradiť do frontu, monitorovať a importovať dokončené sťahovania bez akýchkoľvek zmien v ich pracovnom postupe.
Dešifrovanie CAPTCHA
Vstavané dešifrovanie odkazov spracováva vydania chránené CAPTCHA, s voliteľnými skriptami Tampermonkey a integráciou SponsorsHelper pre automatické riešenie.
Kategória a ovládanie zrkadla
Zoznamy povolených položiek pre jednotlivé kategórie pre názvy hostiteľov a zrkadlá na stiahnutie udržia vašu knižnicu na zdrojoch, ktorým dôverujete, bez zmeny konfigurácie Arr.
Oznámenia a autentifikácia
Voliteľné upozornenia Discord a Telegram plus autentifikácia založená na formulári alebo HTTP Basic chránia webové UI a udržujú vás v obraze.
Prečo spustiť Quasarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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