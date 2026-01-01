Zľava až do výšky 69 % na ClassicPress

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WordPress odvetvenie, ktoré zachováva prostredie klasického editora so zvýšenou stabilitou a bez zložitosti Gutenbergu.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nainštalujte ClassicPress jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ClassicPress

ClassicPress je komunitou riadený fork WordPressu, ktorý zachováva známy klasický editor TinyMCE, pričom odstraňuje blokový editor Gutenberg a výkonnostnú záťaž, ktorú prináša. Zachováva kompatibilitu s väčšinou existujúcich tém a pluginov WordPressu, čo z neho robí priamu migračnú cestu pre stránky a vývojárov, ktorí uprednostňujú predvídateľné, stabilné správanie CMS pred neustálymi zmenami rozhrania.

Vlastné hostovanie ClassicPressu na vašom VPS vám dáva plnú kontrolu nad konfiguráciou PHP, ladením databázy a načasovaním aktualizácií — čím sa eliminujú obmedzenia spravovaného WordPress hostingu pri zachovaní ekosystému WordPressu, ktorý už poznáte.

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Kľúčové vlastnosti ClassicPress

Klasický editor zachovaný

Zachováva editor TinyMCE, ktorý poznajú používatelia WordPressu, aby tvorcovia obsahu mohli pracovať produktívne bez toho, aby sa museli učiť nové blokové rozhranie.

Kompatibilita pluginov WordPress

Funguje s tisíckami existujúcich WordPress pluginov a tém, takže môžete migrovať bez prebudovania vašej stránky alebo nahradenia vášho existujúceho súboru nástrojov.

Stabilné aktualizačné cykly

Zameranie na dlhodobú podporu znamená, že aktualizácie sú predvídateľné a spätne kompatibilné, čo znižuje riziko, že zásuvné moduly prestanú fungovať po aktualizácii jadra.

Zlepšený Výkon

Odstránenie JavaScriptovej réžie Gutenbergu vedie k rýchlejšiemu načítaniu stránok a nižšiemu využitiu serverových zdrojov v porovnaní s ekvivalentnými modernými inštaláciami WordPressu.

Úplná kontrola prispôsobenia

Vlastné typy príspevkov, správa rolí a podpora podradených tém poskytujú vývojárom rovnakú flexibilitu ako WordPress, avšak s oveľa stabilnejším základom pod ním.

Prečo spustiť ClassicPress na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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