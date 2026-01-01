Nainštalujte ClassicPress jedným kliknutím.
WordPress odvetvenie, ktoré zachováva prostredie klasického editora so zvýšenou stabilitou a bez zložitosti Gutenbergu.
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S čím sa dá postaviť ClassicPress
ClassicPress je komunitou riadený fork WordPressu, ktorý zachováva známy klasický editor TinyMCE, pričom odstraňuje blokový editor Gutenberg a výkonnostnú záťaž, ktorú prináša. Zachováva kompatibilitu s väčšinou existujúcich tém a pluginov WordPressu, čo z neho robí priamu migračnú cestu pre stránky a vývojárov, ktorí uprednostňujú predvídateľné, stabilné správanie CMS pred neustálymi zmenami rozhrania.
Vlastné hostovanie ClassicPressu na vašom VPS vám dáva plnú kontrolu nad konfiguráciou PHP, ladením databázy a načasovaním aktualizácií — čím sa eliminujú obmedzenia spravovaného WordPress hostingu pri zachovaní ekosystému WordPressu, ktorý už poznáte.
Kľúčové vlastnosti ClassicPress
Klasický editor zachovaný
Zachováva editor TinyMCE, ktorý poznajú používatelia WordPressu, aby tvorcovia obsahu mohli pracovať produktívne bez toho, aby sa museli učiť nové blokové rozhranie.
Kompatibilita pluginov WordPress
Funguje s tisíckami existujúcich WordPress pluginov a tém, takže môžete migrovať bez prebudovania vašej stránky alebo nahradenia vášho existujúceho súboru nástrojov.
Stabilné aktualizačné cykly
Zameranie na dlhodobú podporu znamená, že aktualizácie sú predvídateľné a spätne kompatibilné, čo znižuje riziko, že zásuvné moduly prestanú fungovať po aktualizácii jadra.
Zlepšený Výkon
Odstránenie JavaScriptovej réžie Gutenbergu vedie k rýchlejšiemu načítaniu stránok a nižšiemu využitiu serverových zdrojov v porovnaní s ekvivalentnými modernými inštaláciami WordPressu.
Úplná kontrola prispôsobenia
Vlastné typy príspevkov, správa rolí a podpora podradených tém poskytujú vývojárom rovnakú flexibilitu ako WordPress, avšak s oveľa stabilnejším základom pod ním.
Prečo spustiť ClassicPress na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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