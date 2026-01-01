Nasaďte WireMock inštaláciou jedným kliknutím.
Mock server HTTP API podľa priemyselného štandardu na simuláciu služieb REST, testovanie hraničných prípadov a paralelný vývoj.
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S čím sa dá postaviť WireMock
WireMock je open-source HTTP API simulátor, ktorý umožňuje inžinierskym tímom nahradiť skutočné služby programovateľnými maketami. Definujte zástupné objekty prostredníctvom REST API alebo JSON súborov, priraďujte prichádzajúce požiadavky podľa URL, hlavičiek, parametrov dotazu, súborov cookie alebo obsahu tela a vracajte dynamické odpovede generované pomocou šablónovania Handlebars. Nahrávajte skutočnú prevádzku a neskôr ju prehrávajte, aby ste offline reprodukovali produkčné scenáre.
Vlastné hostovanie WireMocku na vašom vlastnom VPS poskytuje každému tímu zdieľané prostredie makiet pre testovanie kontraktov, demo dáta, zástupcov API tretích strán a scenáre chaosu, ako je vstrekovanie latencie alebo chybné dátové časti. Perzistentné zväzky udržujú vaše definície mapovania, súbory odpovedí a vlastné rozšírenia nedotknuté pri opätovných nasadeniach, takže vaše testovacie prípravky cestujú so serverom.
Kľúčové vlastnosti WireMock
Flexibilné priraďovanie požiadaviek
Porovnávajte prichádzajúce požiadavky HTTP s vzormi URL, hlavičkami, parametrami dopytu, súbormi cookie a obsahom tela JSON alebo XML pre presný výber stubu.
Dynamické šablónovanie odpovedí
Generujte odpovede za behu pomocou šablón Handlebars s prístupom k údajom požiadaviek, náhodným hodnotám, dátumom a vlastným pomocníkom.
Nahrávanie a prehrávanie
Zaznamenajte živú prevádzku voči skutočnému upstreamu a neskôr prehrajte zaznamenané interakcie na reprodukovanie scenárov bez závislosti od siete.
Simulácia porúch a latencie
Vložte konfigurovateľné oneskorenia, prerušené pripojenia a nesprávne formátované dátové balíčky, aby ste otestovali, ako vaša aplikácia spracováva nespoľahlivé následné služby.
Stavové scenáre
Modelujte viacstupňové pracovné postupy so stavovými automatmi, aby ten istý koncový bod mohol vracať rôzne odpovede v závislosti od predchádzajúcich interakcií.
Administrátorské REST API
Spravujte stuby, denníky požiadaviek, scenáre a nahrávky programovo prostredníctvom administrátorského API pre automatizáciu CI/CD a integrácie nástrojov.
Prečo spustiť WireMock na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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