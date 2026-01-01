Zľava až do výšky 69 % na DuckDNS

Nasadenie DuckDNS jedným kliknutím.

Bezplatný dynamický DNS klient, ktorý automaticky udržiava vašu doménu nasmerovanú na vašu aktuálnu IP adresu bez statickej IP adresy.

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5,49/mes.
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Nasadenie DuckDNS jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť DuckDNS

Duck DNS je bezplatná služba dynamického DNS, ktorá sa teší dôvere miliónov používateľov domácich laboratórií a self-hosterov pri udržiavaní spoľahlivého prístupu k serverom a zariadeniam za rezidenčnými internetovými pripojeniami. Väčšina poskytovateľov internetových služieb (ISP) prideľuje meniace sa IP adresy, ale Duck DNS to rieši nepretržitým monitorovaním vašej verejnej IP adresy a aktualizáciou vami zvolenej subdomény v momente, keď sa zmení — a to všetko bezplatne.

Táto šablóna spúšťa oficiálny kontajner klienta Duck DNS v režime hostiteľskej siete, čo mu poskytuje presnú viditeľnosť IP adresy. Konfigurácia pretrváva aj po reštartoch, takže nastavenia vašej subdomény a tokenu sa nikdy nestratia. Či už potrebujete stabilný prístup k domácemu serveru, projektu Raspberry Pi alebo k self-hostovanej aplikácii VPS, Duck DNS eliminuje potrebu platiť za statickú IP adresu alebo komerčnú službu DDNS.

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Kľúčové vlastnosti DuckDNS

Automatické aktualizácie IP adries

Zistí, keď sa vaša verejná IP adresa zmení a okamžite aktualizuje vašu subdoménu Duck DNS, čím zabezpečí neprerušovaný prístup.

Podpora IPv4 a IPv6

Funguje s oboma rodinami adries, takže vaša subdoména zostáva aktuálna bez ohľadu na priradenie verzie IP vášho ISP.

Viaceré subdomény

Spravuje niekoľko subdomén Duck DNS v jednom kontajneri prostredníctvom zoznamu názvov subdomén oddeleného čiarkami.

Vždy zapnutá prevádzka VPS

Prevádzka na VPS zaručuje, že aktualizácie prebehnú podľa plánu nepretržite, aj keď sa domáce sieťové zariadenie reštartuje alebo stratí napájanie.

Trvalá konfigurácia

Ukladá váš token a nastavenia subdomény vo vyhradenom zväzku, aby sa klient správne obnovil po reštartoch kontajnera.

Prečo spustiť DuckDNS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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