Nasadenie DuckDNS jedným kliknutím.
Bezplatný dynamický DNS klient, ktorý automaticky udržiava vašu doménu nasmerovanú na vašu aktuálnu IP adresu bez statickej IP adresy.
Vyberte si VPS plán pre DuckDNS
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DuckDNS
Duck DNS je bezplatná služba dynamického DNS, ktorá sa teší dôvere miliónov používateľov domácich laboratórií a self-hosterov pri udržiavaní spoľahlivého prístupu k serverom a zariadeniam za rezidenčnými internetovými pripojeniami. Väčšina poskytovateľov internetových služieb (ISP) prideľuje meniace sa IP adresy, ale Duck DNS to rieši nepretržitým monitorovaním vašej verejnej IP adresy a aktualizáciou vami zvolenej subdomény v momente, keď sa zmení — a to všetko bezplatne.
Táto šablóna spúšťa oficiálny kontajner klienta Duck DNS v režime hostiteľskej siete, čo mu poskytuje presnú viditeľnosť IP adresy. Konfigurácia pretrváva aj po reštartoch, takže nastavenia vašej subdomény a tokenu sa nikdy nestratia. Či už potrebujete stabilný prístup k domácemu serveru, projektu Raspberry Pi alebo k self-hostovanej aplikácii VPS, Duck DNS eliminuje potrebu platiť za statickú IP adresu alebo komerčnú službu DDNS.
Kľúčové vlastnosti DuckDNS
Automatické aktualizácie IP adries
Zistí, keď sa vaša verejná IP adresa zmení a okamžite aktualizuje vašu subdoménu Duck DNS, čím zabezpečí neprerušovaný prístup.
Podpora IPv4 a IPv6
Funguje s oboma rodinami adries, takže vaša subdoména zostáva aktuálna bez ohľadu na priradenie verzie IP vášho ISP.
Viaceré subdomény
Spravuje niekoľko subdomén Duck DNS v jednom kontajneri prostredníctvom zoznamu názvov subdomén oddeleného čiarkami.
Vždy zapnutá prevádzka VPS
Prevádzka na VPS zaručuje, že aktualizácie prebehnú podľa plánu nepretržite, aj keď sa domáce sieťové zariadenie reštartuje alebo stratí napájanie.
Trvalá konfigurácia
Ukladá váš token a nastavenia subdomény vo vyhradenom zväzku, aby sa klient správne obnovil po reštartoch kontajnera.
Prečo spustiť DuckDNS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
BunkerM
Všetko v jednom Mosquitto MQTT broker s webovým rozhraním, editorom ACL a živým monitorovaním