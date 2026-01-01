Nasadiť YaCy inštaláciou jedným kliknutím.
Peer-to-peer webový vyhľadávač s vlastným hostingom, ktorý indexuje a vyhľadáva web bez centrálnych serverov alebo sledovania.
Vyberte si VPS plán pre YaCy
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť YaCy
YaCy je plne distribuovaný, peer-to-peer webový vyhľadávač, ktorý beží výhradne na vašom vlastnom serveri. Na rozdiel od Google alebo Bing neexistuje žiadna centrálna autorita, ktorá by kontrolovala výsledky vyhľadávania — každá inštancia YaCy nezávisle prehľadáva a indexuje web, pričom sa pripája k zdieľanému globálnemu indexu udržiavanému tisíckami ďalších YaCy peerov. Vyhľadávacie dopyty sú hašované pred zdieľaním s peerami, čím sa vyhľadávania udržiavajú súkromné už od návrhu.
Vlastné hostovanie YaCy vám poskytuje súkromné vyhľadávacie zariadenie bez sledovania, bez vplyvu reklamy na poradie a bez protokolov dopytov odosielaných tretím stranám. Funguje tiež ako intranetový vyhľadávač, ktorý indexuje zdroje HTTP, FTP a SMB v lokálnej sieti bez pripojenia na internet.
Kľúčové vlastnosti YaCy
Peer-to-peer index
Každý uzol YaCy sa pripojí k globálnemu distribuovanému indexu, zdieľa prehľadané stránky s rovnocennými uzlami a na oplátku prijíma výsledky – nevyžaduje sa žiadny centrálny server.
Vstavaný webový prehľadávač
Konfigurovateľné plány prehľadávania a ovládacie prvky hĺbky na nepretržité indexovanie domén a udržiavanie vašich lokálnych výsledkov vyhľadávania aktuálnych a relevantných.
Vyhľadávanie zamerané na súkromie
Vyhľadávacie dopyty sú hašované pred zdieľaním s P2P sieťou, čo bráni akémukoľvek uzlu identifikovať, čo ste hľadali.
Režim vyhľadávania v intranete
Indexujte a vyhľadávajte interné zdroje HTTP, FTP a SMB v lokálnej sieti bez vystavenia akýchkoľvek údajov verejnému internetu.
Skriptovateľné REST API
Každá administrátorská funkcia je prístupná prostredníctvom koncových bodov REST XML a JSON, čo umožňuje automatizáciu a integrácie vlastných vyhľadávacích portálov.
Prečo spustiť YaCy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom