Zľava až do výšky 69 % na YaCy

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Peer-to-peer webový vyhľadávač s vlastným hostingom, ktorý indexuje a vyhľadáva web bez centrálnych serverov alebo sledovania.

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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť YaCy inštaláciou jedným kliknutím.

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17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
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Šírka pásma: 4 TB
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7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť YaCy

YaCy je plne distribuovaný, peer-to-peer webový vyhľadávač, ktorý beží výhradne na vašom vlastnom serveri. Na rozdiel od Google alebo Bing neexistuje žiadna centrálna autorita, ktorá by kontrolovala výsledky vyhľadávania — každá inštancia YaCy nezávisle prehľadáva a indexuje web, pričom sa pripája k zdieľanému globálnemu indexu udržiavanému tisíckami ďalších YaCy peerov. Vyhľadávacie dopyty sú hašované pred zdieľaním s peerami, čím sa vyhľadávania udržiavajú súkromné už od návrhu.

Vlastné hostovanie YaCy vám poskytuje súkromné vyhľadávacie zariadenie bez sledovania, bez vplyvu reklamy na poradie a bez protokolov dopytov odosielaných tretím stranám. Funguje tiež ako intranetový vyhľadávač, ktorý indexuje zdroje HTTP, FTP a SMB v lokálnej sieti bez pripojenia na internet.

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Kľúčové vlastnosti YaCy

Peer-to-peer index

Každý uzol YaCy sa pripojí k globálnemu distribuovanému indexu, zdieľa prehľadané stránky s rovnocennými uzlami a na oplátku prijíma výsledky – nevyžaduje sa žiadny centrálny server.

Vstavaný webový prehľadávač

Konfigurovateľné plány prehľadávania a ovládacie prvky hĺbky na nepretržité indexovanie domén a udržiavanie vašich lokálnych výsledkov vyhľadávania aktuálnych a relevantných.

Vyhľadávanie zamerané na súkromie

Vyhľadávacie dopyty sú hašované pred zdieľaním s P2P sieťou, čo bráni akémukoľvek uzlu identifikovať, čo ste hľadali.

Režim vyhľadávania v intranete

Indexujte a vyhľadávajte interné zdroje HTTP, FTP a SMB v lokálnej sieti bez vystavenia akýchkoľvek údajov verejnému internetu.

Skriptovateľné REST API

Každá administrátorská funkcia je prístupná prostredníctvom koncových bodov REST XML a JSON, čo umožňuje automatizáciu a integrácie vlastných vyhľadávacích portálov.

Prečo spustiť YaCy na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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