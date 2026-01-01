Zľava až do výšky 69 % na Open Journal Systems

Nasadenie Open Journal Systems jedným kliknutím.

Open-source platforma na správu a publikovanie akademických časopisov, ktorej dôverujú tisíce časopisov po celom svete.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie Open Journal Systems jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
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65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je bezplatná platforma s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutá projektom Public Knowledge Project (PKP) na správu kompletného pracovného postupu akademického časopisu — od podávania príspevkov a recenzného konania cez úpravy, produkciu až po online publikovanie. Je to celosvetovo najpoužívanejší systém na správu open-access časopisov, ktorý poháňa desaťtisíce časopisov na univerzitách, vo výskumných inštitúciách a u nezávislých vydavateľov po celom svete.

Vlastné hostovanie OJS na vašom vlastnom VPS poskytuje vášmu časopisu úplnú nezávislosť od komerčných publikačných platforiem, bez poplatkov za článok, bez nákladov na predplatné a s plným vlastníctvom vašich údajov o podaniach a publikačného archívu. Platforma podporuje nasadenie viacerých časopisov, vďaka čomu je vhodná pre inštitúcie prevádzkujúce niekoľko titulov z jednej inštalácie.

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Kľúčové vlastnosti Open Journal Systems

Kompletný pracovný postup odoslania

Spravujte kompletný redakčný životný cyklus od podania autora cez recenzné konanie, jazykovú korektúru, grafickú úpravu a finálne zverejnenie na jednej platforme.

Riadenie recenzného konania

Priraďte recenzentov, sledujte termíny recenzií, posielajte pripomienky a zbierajte rozhodnutia recenzentov z usporiadaného redakčného panela.

Otvorené publikovanie

Publikujte články pod licenciou otvoreného prístupu s integráciou DOI, podporou ORCID a indexovanými metadátami pre objaviteľnosť.

Ekosystém pluginov

Rozšírte OJS o zásuvné moduly pre štatistiky, metriky používania, správu predplatného, platobné brány a integrácie služieb tretích strán

Viacjazyčná podpora

OJS sa dodáva s prekladmi pre desiatky jazykov a podporuje dvojjazyčné alebo viacjazyčné rozhrania a obsah časopisov.

Prečo spustiť Open Journal Systems na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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