Nasadenie Open Journal Systems jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu a publikovanie akademických časopisov, ktorej dôverujú tisíce časopisov po celom svete.
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S čím sa dá postaviť Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) je bezplatná platforma s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutá projektom Public Knowledge Project (PKP) na správu kompletného pracovného postupu akademického časopisu — od podávania príspevkov a recenzného konania cez úpravy, produkciu až po online publikovanie. Je to celosvetovo najpoužívanejší systém na správu open-access časopisov, ktorý poháňa desaťtisíce časopisov na univerzitách, vo výskumných inštitúciách a u nezávislých vydavateľov po celom svete.
Vlastné hostovanie OJS na vašom vlastnom VPS poskytuje vášmu časopisu úplnú nezávislosť od komerčných publikačných platforiem, bez poplatkov za článok, bez nákladov na predplatné a s plným vlastníctvom vašich údajov o podaniach a publikačného archívu. Platforma podporuje nasadenie viacerých časopisov, vďaka čomu je vhodná pre inštitúcie prevádzkujúce niekoľko titulov z jednej inštalácie.
Kľúčové vlastnosti Open Journal Systems
Kompletný pracovný postup odoslania
Spravujte kompletný redakčný životný cyklus od podania autora cez recenzné konanie, jazykovú korektúru, grafickú úpravu a finálne zverejnenie na jednej platforme.
Riadenie recenzného konania
Priraďte recenzentov, sledujte termíny recenzií, posielajte pripomienky a zbierajte rozhodnutia recenzentov z usporiadaného redakčného panela.
Otvorené publikovanie
Publikujte články pod licenciou otvoreného prístupu s integráciou DOI, podporou ORCID a indexovanými metadátami pre objaviteľnosť.
Ekosystém pluginov
Rozšírte OJS o zásuvné moduly pre štatistiky, metriky používania, správu predplatného, platobné brány a integrácie služieb tretích strán
Viacjazyčná podpora
OJS sa dodáva s prekladmi pre desiatky jazykov a podporuje dvojjazyčné alebo viacjazyčné rozhrania a obsah časopisov.
Prečo spustiť Open Journal Systems na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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