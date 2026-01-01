Nasadenie Documenso jedným kliknutím.
Open-source platforma na podpisovanie dokumentov pre právne záväzné digitálne podpisy s úplným vlastníctvom údajov.
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S čím sa dá postaviť Documenso
Documenso je open-source alternatíva k DocuSign, vytvorená pre organizácie, ktoré potrebujú bezpečné, právne záväzné digitálne podpisy bez toho, aby sa vzdali kontroly nad citlivými dokumentmi poskytovateľovi SaaS tretej strany. Podporuje viacstranné podpisové pracovné postupy, šablóny dokumentov a komplexné audítorské záznamy, s čistým rozhraním vhodným pre právne, HR a finančné tímy.
Vlastné hostovanie Documenso na vašom VPS uchováva každý dokument, podpis a audítorský záznam na vašej vlastnej infraštruktúre. Neexistujú žiadne poplatky za dokument, žiadne obmedzenia úložiska uložené dodávateľom a žiadne riziko vystavenia údajov prostredníctvom zdieľanej platformy. Lokálna správa certifikátov a konfigurovateľné SMTP zabezpečujú, že proces podpisovania zostane úplne pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Documenso
Viacstranné podpisovanie
Smerujte dokumenty viacerým podpisovateľom v sekvenčnom alebo paralelnom poradí a sledujte stav dokončenia v reálnom čase.
Komplexné auditné záznamy
Každá akcia je zaznamenaná s časovými pečiatkami a IP adresami, čím sa vytvára dôkazná stopa potrebná na právne a súladné účely.
Šablóny dokumentov
Uložte často používané štruktúry dokumentov ako šablóny na urýchlenie opakujúcich sa podpisových pracovných postupov, ako sú zmluvy a dohody o mlčanlivosti (NDA).
Lokálne podpisovanie certifikátov
Dokumenty sa podpisujú pomocou lokálne spravovaného certifikátu, pričom kryptografický proces zostáva úplne vo vašej infraštruktúre.
E-mailové oznámenia
Automatické pripomienky a aktualizácie stavu udržiavajú všetky strany informované bez manuálneho sledovania zo strany odosielateľov dokumentov.
Prečo spustiť Documenso na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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