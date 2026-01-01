Nasadiť Restreamer jedným kliknutím.
Open-source server na živé vysielanie, ktorý prijíma video z akéhokoľvek zdroja a zároveň ho odosiela na YouTube, Twitch a vlastné RTMP koncové body.
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S čím sa dá postaviť Restreamer
Restreamer je open-source server na živé vysielanie vyvinutý spoločnosťou datarhei, ktorý poskytuje streamovacie možnosti na podnikovej úrovni prostredníctvom prístupného webového rozhrania. Prijíma video z webkamier, IP kamier a živých prenosov, konvertuje medzi protokolmi RTMP, HLS, SRT a WebRTC a súčasne distribuuje na viaceré platformy — YouTube, Twitch, Facebook Live alebo akúkoľvek vlastnú RTMP destináciu — z jedného zdroja.
Vlastné hostovanie Restreamera eliminuje mesačné poplatky za komerčné multi-streamingové služby a úplne udržuje video prenosy mimo platforiem tretích strán, čo je dôležité pre dôverné vysielania, ako sú interné školenia, súkromné podujatia alebo oznámenia pred vydaním. Vyhradená šírka pásma VPS zaisťuje stabilné dátové toky a konzistentnú kvalitu streamu, ktorú zdieľané hostingové prostredia nemôžu zaručiť.
Kľúčové vlastnosti Restreamer
Multiplatformové streamovanie
Odosielajte jeden zdroj videa na YouTube, Twitch, Facebook Live a vlastné koncové body RTMP súčasne bez spúšťania viacerých inštancií kodéra.
Konverzia protokolu
Prijímajte RTMP, SRT alebo iné formáty príjmu a vysielajte HLS, WebRTC alebo RTMP, aby akékoľvek zariadenie diváka alebo platforma mohla prijímať váš stream.
Automatické opätovné pripojenie
Zvláda výpadky siete a prerušenia zdroja bez manuálneho zásahu, čím udržiava vysielanie v chode aj napriek prechodným zlyhaniam.
Webové spravovanie
Konfigurujte zdroje, ciele a nastavenia kódovania prostredníctvom rozhrania prehliadača bez znalosti príkazového riadka alebo komplexného nastavenia streamovacieho softvéru.
Nahrávanie streamu
Archivujte živé vysielania priamo do trvalého úložiska na opätovné prehrávanie po udalosti, uchovávanie pre súlad s predpismi alebo opätovné použitie obsahu bez dodatočných služieb.
Prečo spustiť Restreamer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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