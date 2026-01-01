Nasadiť DOMjudge jednoklikovou inštaláciou.
Open-source automatizovaný rozhodca programovacích súťaží, používaný pre súťaže v štýle ICPC, s funkciami odovzdávania riešení, výsledkových tabuliek a správy tímov.
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S čím sa dá postaviť DOMjudge
DOMjudge je vyspelý open-source automatizovaný hodnotiaci systém na organizovanie programovacích súťaží v štýle ICPC. Používa sa na regionálnych a svetových finálových podujatiach ICPC, univerzitných programovacích kurzoch a online súťažiach, poskytuje webové rozhranie pre súťažiacich na odosielanie riešení a pre porotcov a administrátorov na správu problémov, jazykov, tímov a živých výsledkových tabuliek.
Vlastné hostovanie DOMjudge na vašom vlastnom VPS udržiava každé odovzdanie, testovací prípad a výsledok hodnotenia na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za súťažiaceho a bez obmedzení nahrávania uložených hostovanou službou. Server je plne funkčný sám o sebe na konfiguráciu súťaží, problémov a tímov, zatiaľ čo hodnotenie kompilovaných jazykov vykonávajú samostatní sandboxed judgehost pracovníci, ktorých môžete pripojiť neskôr.
Kľúčové vlastnosti DOMjudge
hodnotenie v štýle ICPC
Implementuje pravidlá používané Medzinárodnou vysokoškolskou súťažou v programovaní ICPC, vrátane penalizačného času, zmrazenia výsledkovej tabule a kategórií verdiktov ako napríklad Nesprávna odpoveď, Časový limit a Chyba spustenia.
Živé výsledkové tabule
Verejné a porotcovské výsledkové tabuľky sa aktualizujú v reálnom čase, ako prichádzajú príspevky, s konfigurovateľným zmrazením ku koncu súťaže pre dramatické závery.
Správa tímu a súťaží
Administrátorské webové UI na správu súťaží, tímov, používateľov, príslušností, problémov, jazykov a objasnení naprieč viacerými paralelnými udalosťami.
Izolované hodnotiace servery
Samostatne nasaditeľní pracovníci judgehosta kompilujú a spúšťajú odovzdané riešenia v izolovaných sandboxoch založených na cgroup s prísnymi limitmi CPU, pamäte a disku.
REST API a CLP
Dokumentované REST API plus integrácia so špecifikáciou Contest API vám umožňuje pripojiť externé výsledkové tabule, nástroje na riešenie a ekosystém nástrojov ICPC.
Viacjazyčná podpora
Dodávané s podporou hodnotenia pre C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go a mnoho ďalších jazykov, s plnou konfiguráciou kompilácie a spustenia pre každý jazyk.
Prečo spustiť DOMjudge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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