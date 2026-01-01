Nasaďte PinePods inštaláciou na jedno kliknutie.
Samoobslužný viacpoužívateľský správca podcastov so synchronizáciou medzi zariadeniami, vyhľadávaním PodcastIndex a natívnymi mobilnými aplikáciami.
Vyberte si VPS plán pre PinePods
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PinePods
PinePods je open-source správca podcastov vytvorený pre domácnosti, tímy a individuálnych poslucháčov, ktorí chcú uchovať svoju históriu počúvania mimo serverov tretích strán. Kombinuje prepracované webové rozhranie s natívnymi klientmi pre Android, iOS a desktop, takže každé zariadenie zostáva synchronizované bez spoliehania sa na komerčné podcastové platformy.
Čo robí PinePods výnimočným, je jeho prvotriedny multi-užívateľský model spárovaný s integrovanou podporou gpodder API a integráciou PodcastIndex. Každý člen získava nezávislé odbery, frontu a históriu prehrávania, pričom zdieľa jeden backend. Vlastné hostovanie servera na vašom vlastnom VPS udržuje váš zoznam odberov, návyky počúvania a stiahnuté epizódy úplne súkromné a bez reklamných sledovačov.
Kľúčové vlastnosti PinePods
Viacužívateľské účty
Každý člen má nezávislé predplatné, fronty a históriu počúvania podporované zdieľaným serverom – ideálne pre rodiny alebo spoločné domácnosti.
Synchronizácia medzi zariadeniami
Pozícia prehrávania, front a odbery sa synchronizujú v reálnom čase medzi webovými, Android, iOS a desktopovými klientmi prostredníctvom vstavaného gpodder API.
Hľadanie PodcastIndex
Objavte nové relácie prostredníctvom otvoreného katalógu PodcastIndex alebo vyhľadávania iTunes bez odosielania dopytov do adresárov podporovaných reklamou.
Stiahnutia epizód
Stiahnite si epizódy na server na offline počúvanie, archiváciu a ochranu pred zmiznutím relácií z verejných kanálov.
kanály YouTube
Prihláste sa na odber kanálov YouTube, akoby to boli podcasty, s extrakciou zvuku, aby ste ich mohli počúvať rovnako ako bežné relácie.
Import OPML a záloha
Presuňte vaše existujúce odbery podcastov prostredníctvom OPML, naplánujte automatické zálohy a exportujte všetko, keď to budete potrebovať.
Prečo spustiť PinePods na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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