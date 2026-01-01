Nasaďte Centrifugo inštaláciou na jedno kliknutie.
Škálovateľný server správ v reálnom čase na vytváranie živých aplikácií s WebSocket a pub/sub správami.
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S čím sa dá postaviť Centrifugo
Centrifugo je open-source, jazykovo nezávislý server na zasielanie správ v reálnom čase, ktorý doručuje okamžité správy pripojeným používateľom prostredníctvom WebSocket, HTTP-streamingu, Server-Sent Events, WebTransport a gRPC. Akýkoľvek backend – bez ohľadu na jazyk alebo framework – môže publikovať správy prostredníctvom jednoduchého HTTP alebo gRPC API, čo uľahčuje pridávanie funkcií v reálnom čase do existujúcich aplikácií bez ich prepisovania.
Vlastné hostovanie Centrifuga na vašom VPS eliminuje poplatky za správu a za pripojenie účtované komerčnými službami v reálnom čase, ako sú Pusher alebo Ably, pričom vám dáva plnú kontrolu nad škálovaním, smerovaním dát a konfiguráciou zabezpečenia.
Kľúčové vlastnosti Centrifugo
Jazykovo nezávislá integrácia
Akýkoľvek backend môže publikovať správy prostredníctvom jednoduchého HTTP alebo gRPC API, takže môžete pridať funkcie v reálnom čase bez zmeny vášho existujúceho technologického stacku.
História správ a obnova
Ukladá nedávne správy pre každý kanál a automaticky prehráva zmeškané udalosti pre opätovne sa pripájajúcich klientov, čím zabraňuje strate dát počas krátkych odpojení.
Horizontálna škálovateľnosť
Engine s podporou Redis vám umožňuje spúšťať viacero uzlov Centrifugo a spracovať milióny súbežných pripojení, ako rastie vaša používateľská základňa.
Sledovanie prítomnosti
Sleduje, ktorí používatelia sú online v každom kanáli a vysiela udalosti pripojenia/odpojenia, čo umožňuje funkcie ako indikátory písania a zoznamy aktívnych používateľov.
Vstavaný Administračný panel
Monitorujte pripojenia, kanály a tok správ v reálnom čase prostredníctvom webového admin UI bez nastavenia samostatných nástrojov na monitorovanie.
Prečo spustiť Centrifugo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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