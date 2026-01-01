Nasadiť Milvus inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source vektorová databáza vytvorená pre AI aplikácie, ktorá vyhľadáva miliardy vložení s latenciou pod milisekundu.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Milvus
Milvus je najpopulárnejšia open-source vektorová databáza na svete, špeciálne navrhnutá na ukladanie a vyhľadávanie vysokorozmerných vložení generovaných modelmi strojového učenia. Podporuje indexy HNSW, IVF a DiskANN, hybridné husté a riedke vektorové vyhľadávanie a spracováva miliardy vektorov pri zachovaní latencie dotazov pod milisekundu. Táto šablóna nasadzuje kompletný Milvus stack s etcd pre metadáta, MinIO pre objektové úložisko a webové rozhranie Attu (UI) pre vizuálnu správu.
Hostovanie Milvus na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne vloženia a citlivé používateľské údaje vo vašej infraštruktúre, poskytuje vyhradenú pamäť a CPU pre AI pracovné zaťaženia náročné na indexy a eliminuje náklady na dotaz spravovaných vektorových databázových služieb.
Kľúčové vlastnosti Milvus
Vyhľadávanie v miliardovom rozsahu
Indexujte a dopytujte miliardy vektorov s podmilisekundovou latenciou pomocou indexov HNSW, IVF alebo DiskANN.
Hybridné vyhľadávanie
Skombinujte husté vektory, riedke vektory a filtre metadát v jedinom dopyte pre presnejšie vyhľadávanie AI.
Infraštruktúra pripravená na RAG
Ukladanie vložených dokumentov a získavanie relevantného kontextu pre veľké jazykové modely (LLM), ktoré poháňajú presné chatboty a systémy otázok a odpovedí.
Attu Webové UI
Spravujte kolekcie, spúšťajte dopyty a monitorujte stav klastra prostredníctvom vstavanej konzoly na správu založenej na prehliadači.
Viacjazyčné SDK
Oficiálni klienti pre Python, Java, Go a Node.js plus REST a gRPC API sa integrujú s akýmkoľvek AI stackom.
Prečo spustiť Milvus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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