Nasadiť OpenBao jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu tajomstiev na bezpečné ukladanie API kľúčov, hesiel, certifikátov a iných citlivých údajov.
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S čím sa dá postaviť OpenBao
OpenBao je komunitne riadený open-source fork HashiCorp Vault, vytvorený na poskytovanie bezpečnej, centralizovanej správy tajomstiev pre tímy a aplikácie. Umožňuje vám ukladať, pristupovať a rotovať dynamické tajomstvá, šifrovacie kľúče a poverenia prostredníctvom jednotného API bez rozptyľovania citlivých údajov naprieč konfiguračnými súbormi alebo premennými prostredia.
Vlastné hostovanie OpenBao na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše tajomstvá nikdy neopustia vašu infraštruktúru — neexistujú žiadne limity používania, žiadna závislosť na dodávateľovi (vendor lock-in) a žiadne riziko, že poskytovateľ SaaS získa prístup k vašim povereniam. Získate kompletnú sadu funkcií kompatibilných s Vaultom pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti OpenBao
Dynamické tajomstvá
Generovať krátkodobé poverenia na požiadanie pre databázy a poskytovateľov cloudu, automaticky zrušené, keď už nie sú potrebné.
Šifrované úložisko kľúč-hodnota
Ukladajte ľubovoľné tajné údaje v pokoji s šifrovaním AES-256-GCM, aby citlivé hodnoty neboli nikdy vystavené na disku.
Jemne odstupňovaná kontrola prístupu
Definujte pravidlá prístupu založené na politikách, ktoré obmedzujú, ktoré služby a používatelia môžu čítať, zapisovať alebo vypisovať konkrétne tajné cesty.
Viacnásobné autentifikačné metódy
Overujte aplikácie a používateľov pomocou tokenov, userpass, AppRole, LDAP, JWT a iných metód bez zmeny vášho pracovného postupu.
Úplné protokolovanie auditu
Každá požiadavka a odpoveď je zaznamenaná do auditných záznamov odolných voči manipulácii, poskytujúc vám kompletnú stopu pre dodržiavanie predpisov a reakciu na incidenty.
HTTP API a CLI
Integrujte načítanie tajomstiev do akéhokoľvek jazyka alebo pipeline pomocou REST API alebo multiplatformového CLI bao.
Prečo spustiť OpenBao na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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