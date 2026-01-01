Nasaďte Emby jednoklikovou inštaláciou.
Osobný mediálny server, ktorý organizuje a streamuje vaše videá, hudbu a fotografie na akékoľvek zariadenie odkiaľkoľvek.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Emby
Emby je komplexný osobný mediálny server, ktorý spája celú vašu mediálnu zbierku — filmy, televízne relácie, hudbu a fotografie — do jednej jednotnej platformy. Automaticky konvertuje a streamuje obsah do akéhokoľvek zariadenia, pričom transkódovanie v reálnom čase zaisťuje plynulé prehrávanie bez ohľadu na možnosti klienta alebo sieťové podmienky.
Hostovanie Emby na vašom vlastnom VPS vám poskytuje dostupnosť 24/7, rýchlosti nahrávania na podnikovej úrovni pre vzdialené streamovanie a vyhradené transkódovacie zdroje pre viacerých súčasných divákov. Vaša mediálna knižnica a metadáta zostávajú úplne pod vašou kontrolou, bez úrovní predplatného obmedzujúcich prehrávanie alebo úložisko.
Kľúčové vlastnosti Emby
Automatické prekódovanie
Konverzia videa a zvuku v reálnom čase zabezpečuje plynulé prehrávanie na akomkoľvek zariadení, bez ohľadu na pôvodný formát súboru alebo možnosti klienta.
Živé TV a DVR
Nalaďte si živé televízne vysielanie a naplánujte si nahrávanie pomocou vstavaného DVR, čím nahradíte tradičné káblové predplatné vlastným spravovaným riešením.
Mobilná synchronizácia
Stiahnite si médiá do smartfónov a tabletov na prezeranie offline, vďaka čomu bude obsah prístupný aj bez internetového pripojenia.
Rodičovská kontrola
Nastavte obmedzenia obsahu pre jednotlivých používateľov a plány sledovania, aby ste vytvorili bezpečné mediálne prostredie primerané veku pre každého člena rodiny.
Viac-knižničná podpora
Usporiadajte filmy, TV, hudbu a fotografie do samostatných knižníc s bohatými metadátami, grafikou a automaticky načítanými hodnoteniami.
Prečo spustiť Emby na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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