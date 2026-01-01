Zľava až do výšky 69 % na Erugo

Nasaďte Erugo pomocou inštalácie jedným kliknutím.

Platforma na zdieľanie súborov s vlastným hostingom s užívateľsky prívetivými odkazmi na zdieľanie, ochranou heslom, nastaveniami platnosti a vlastnou značkou.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Erugo pomocou inštalácie jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Erugo

Erugo je samoobslužná platforma na zdieľanie súborov postavená na Laravel a Vue.js, ktorá vám umožňuje bezpečne odosielať a prijímať súbory bez spoliehania sa na cloudové úložiská. Zdieľania používajú užívateľsky prívetivé adresy URL namiesto náhodných tokenov a každý prenos môže byť chránený heslom, obmedzený limitom stiahnutí alebo nastavený na automatické vypršanie platnosti po dátume alebo časovom prahu.

Na rozdiel od cloudových služieb založených na predplatnom, Erugo ukladá všetky súbory na vašom vlastnom VPS bez obmedzení úložiska uložených cenovou úrovňou. Funkcia reverzného zdieľania umožňuje hosťom nahrávať súbory priamo na váš server prostredníctvom jednorazového pozývacieho odkazu a prispôsobiteľná značka zabezpečuje, že rozhranie zodpovedá vašej organizácii alebo osobnej doméne.

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Kľúčové vlastnosti Erugo

Ľudsky prívetivé odkazy na zdieľanie

Zdieľania používajú čitateľné, ľahko zapamätateľné URL namiesto náhodných tokenov, vďaka čomu sa odkazy ľahšie komunikujú ústne alebo písomne.

Kontroly hesla a platnosti

Chráňte akékoľvek zdieľanie heslom, nastavte maximálny počet stiahnutí alebo naplánujte automatické vypršanie platnosti, aby súbory nezostali prístupné neobmedzene.

Spätné zdieľané nahrávania

Vygenerujte odkaz na pozvánku len na nahrávanie, aby hostia mohli nahrávať súbory priamo na váš server bez účtu alebo prístupu k administrátorskému panelu.

E-mailové oznámenia

Dostávajte upozornenia, keď sa stiahne zdieľaná položka alebo keď hosť dokončí spätné nahrávanie zdieľanej položky, bez potreby manuálnej kontroly.

Vlastné brandovanie a témy

Prispôsobte logá, pozadia a farebné motívy tak, aby rozhranie na zdieľanie súborov zodpovedalo vašej organizácii alebo osobnej značke.

Prečo spustiť Erugo na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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