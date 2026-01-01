Nasaďte Erugo pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Platforma na zdieľanie súborov s vlastným hostingom s užívateľsky prívetivými odkazmi na zdieľanie, ochranou heslom, nastaveniami platnosti a vlastnou značkou.
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S čím sa dá postaviť Erugo
Erugo je samoobslužná platforma na zdieľanie súborov postavená na Laravel a Vue.js, ktorá vám umožňuje bezpečne odosielať a prijímať súbory bez spoliehania sa na cloudové úložiská. Zdieľania používajú užívateľsky prívetivé adresy URL namiesto náhodných tokenov a každý prenos môže byť chránený heslom, obmedzený limitom stiahnutí alebo nastavený na automatické vypršanie platnosti po dátume alebo časovom prahu.
Na rozdiel od cloudových služieb založených na predplatnom, Erugo ukladá všetky súbory na vašom vlastnom VPS bez obmedzení úložiska uložených cenovou úrovňou. Funkcia reverzného zdieľania umožňuje hosťom nahrávať súbory priamo na váš server prostredníctvom jednorazového pozývacieho odkazu a prispôsobiteľná značka zabezpečuje, že rozhranie zodpovedá vašej organizácii alebo osobnej doméne.
Kľúčové vlastnosti Erugo
Ľudsky prívetivé odkazy na zdieľanie
Zdieľania používajú čitateľné, ľahko zapamätateľné URL namiesto náhodných tokenov, vďaka čomu sa odkazy ľahšie komunikujú ústne alebo písomne.
Kontroly hesla a platnosti
Chráňte akékoľvek zdieľanie heslom, nastavte maximálny počet stiahnutí alebo naplánujte automatické vypršanie platnosti, aby súbory nezostali prístupné neobmedzene.
Spätné zdieľané nahrávania
Vygenerujte odkaz na pozvánku len na nahrávanie, aby hostia mohli nahrávať súbory priamo na váš server bez účtu alebo prístupu k administrátorskému panelu.
E-mailové oznámenia
Dostávajte upozornenia, keď sa stiahne zdieľaná položka alebo keď hosť dokončí spätné nahrávanie zdieľanej položky, bez potreby manuálnej kontroly.
Vlastné brandovanie a témy
Prispôsobte logá, pozadia a farebné motívy tak, aby rozhranie na zdieľanie súborov zodpovedalo vašej organizácii alebo osobnej značke.
Prečo spustiť Erugo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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