Nasaďte GitIngest jedným kliknutím.
Vývojársky nástroj, ktorý konvertuje úložiská Git do optimalizovaných textových formátov pripravených na analýzu AI a LLM.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GitIngest
GitIngest prekonáva priepasť medzi tradičnými kódovými základňami a vývojovými pracovnými postupmi poháňanými AI transformáciou celých Git repozitárov na štruktúrovaný text s efektívnym využitím tokenov, ktorý môžu jazykové modely efektívne spracovať. Extrhuje kód s inteligentným formátovaním, rešpektuje vzory gitignore a poskytuje odhady počtu tokenov, aby vývojári mohli plánovať náklady na API pred odoslaním rozsiahlych extraktov.
Vlastné hostovanie GitIngest zaisťuje, že proprietárny zdrojový kód nikdy neprechádza cez externé servery. Na rozdiel od verejnej služby, vaša vlastná inštancia neukladá žiadne obmedzenia rýchlosti, čo umožňuje neobmedzené spracovanie repozitárov pre tímy s rozsiahlymi potrebami vývoja s podporou AI.
Kľúčové vlastnosti GitIngest
Konverzia repozitára na LLM
Transformuje celé úložiská Git do štruktúrovaného textu optimalizovaného pre jazykové modely, pričom zachováva kontext kódu bez ručného kopírovania a vkladania.
Odhad počtu tokenov
Zobrazuje počty tokenov a štatistiky veľkosti extraktu predtým, než odošlete do rozhrania API LLM, čo pomáha odhadnúť náklady vopred.
Podpora súkromného úložiska
Integrácia osobného prístupového tokenu GitHub umožňuje bezpečné spracovanie súkromných a proprietárnych repozitárov.
Selektívna extrakcia
Extrahujte konkrétne adresáre alebo moduly na cielenú analýzu AI namiesto odosielania celého rozsiahleho kódu.
Inteligentné filtrovanie
Automaticky vylučuje binárne súbory a rešpektuje vzory gitignore na vytvorenie čistého, relevantného textového výstupu.
Prečo spustiť GitIngest na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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