Nasadiť Maybe pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source aplikácia na správu osobných financií a majetku, ktorá uchováva vaše finančné údaje výhradne na vašom serveri.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Maybe
Maybe je plne open-source platforma na správu osobných financií a majetku, pôvodne vytvorená ako startup s podporou rizikového kapitálu a neskôr vydaná pod licenciou AGPLv3. Konsoliduje bankové účty, investičné portfóliá, nehnuteľnosti a záväzky na jednom paneli s sledovaním čistého majetku, kategorizáciou transakcií a plánovaním rozpočtu. Voliteľná integrácia OpenAI pridáva finančné prehľady poháňané AI bez toho, aby boli povinné.
Nasadenie Maybe na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše citlivé finančné údaje nikdy neprechádzajú cez servery tretích strán, vyhnete sa opakovaným poplatkom za SaaS a zachováte si úplné možnosti exportu a prispôsobenia, ktoré komerčné platformy obmedzujú.
Kľúčové vlastnosti Maybe
Sledovanie čistého majetku
Zoskupte všetky účty a aktíva na jednom paneli s historickými trendmi a podporou viacerých mien.
Investičné Portfólio
Monitorujte akcie, kryptomeny a iné investície s automatickou synchronizáciou od hlavných maklérskych spoločností a aktualizáciami v reálnom čase.
Kategorizácia transakcií
Inteligentné pravidlá a voliteľná automatizácia poháňaná AI klasifikujú výdavky, aby rozpočty zostali presné bez manuálnej námahy.
Úplná ochrana osobných údajov
Finančné údaje sa nachádzajú iba na vašom VPS – žiaden prístup tretích strán, žiadna analýza reklamy, žiadne poplatky za predplatné SaaS.
AI Finančné poznatky
Prineste si vlastný kľúč OpenAI API na odomknutie konverzačných finančných rád a automatických návrhov kategorizácie.
Prečo spustiť Maybe na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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