Nasadiť Komari inštaláciou jedným kliknutím.
Odľahčený, vlastne hostovaný panel na monitorovanie serverov so zberom dát na báze agentov a metrikami v reálnom čase.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Komari
Komari je ľahký, open-source nástroj na monitorovanie serverov vytvorený pre self-hosterov, ktorí potrebujú prehľad o svojej infraštruktúre v reálnom čase bez réžie podnikových monitorovacích platforiem. Používa malého agenta nainštalovaného na každom monitorovanom serveri na zber metrík CPU, pamäte, disku a siete, ktoré sa potom zobrazujú na prehľadnom webovom paneli.
Pretože Komari je self-hostované, všetka telemetria vášho servera zostáva na vašej vlastnej infraštruktúre bez odosielania údajov tretím stranám. Dizajn založený na SQLite znamená nulové externé závislosti na databázach, čo umožňuje rýchle nasadenie a jednoduchú údržbu aj pre malé tímy a samostatných operátorov.
Kľúčové vlastnosti Komari
Agentové monitorovanie
Nainštalujte ľahkého agenta Komari na akýkoľvek server na zhromažďovanie a streamovanie metrík späť na váš centrálny panel.
Metriky v reálnom čase
Zobraziť využitie CPU, spotrebu pamäte, diskové I/O a priepustnosť siete aktualizované naživo vo webovom rozhraní.
Viacserverový riadiaci panel
Monitorujte všetky vaše servery z jedného prehľadného rozhrania, pričom každý agent podáva hlásenia nezávisle centrálnemu hostiteľovi.
Nulové externé závislosti
Úložisko SQLite znamená žiadnu samostatnú databázovú službu na správu – len kontajner a trvalý dátový zväzok.
Podpora vlastných tém
Prispôsobte vzhľad ovládacieho panela tak, aby zodpovedal vašim preferenciám alebo značke vašej organizácie.
Prečo spustiť Komari na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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