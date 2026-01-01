Nasadenie Microcks jedným kliknutím.
Platforma CNCF v inkubačnej fáze na simuláciu API a testovanie kontraktov naprieč REST, GraphQL, gRPC a AsyncAPI.
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S čím sa dá postaviť Microcks
Microcks je open-source, cloud-natívna platforma na simuláciu a testovanie API naprieč každým hlavným protokolom — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP a AsyncAPI. Namiesto udržiavania ručne písaných stubov tímy importujú svoje existujúce API kontrakty a Microcks automaticky generuje realistické simulácie, ktoré odrážajú skutočné správanie služby, čím urýchľuje vývoj bez čakania na backendové tímy.
Ako inkubačný projekt CNCF je Microcks navrhnutý pre integráciu CI/CD a prirodzene zapadá do DevOps pipeline. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS vám poskytuje plnú kontrolu nad vašimi testovacími dátami API, eliminuje závislosti od externých SaaS a umožňuje vám simulovať interné služby, ku ktorým sa cloudové testovacie platformy nikdy nedostanú.
Kľúčové vlastnosti Microcks
Viacprotokolové simulovanie API
Simulujte služby REST, GraphQL, gRPC, SOAP a AsyncAPI z jednej platformy — nie sú potrebné žiadne samostatné nástroje pre každý protokol.
Zmluvne riadené testovanie
Importujte špecifikácie OpenAPI, AsyncAPI, Postman alebo gRPC a automaticky overte, či vaše implementácie zodpovedajú dohodnutým zmluvám v CI/CD pipelineach.
Dynamické generovanie odpovedí
Používajte šablónovanie a výrazy v simulovaných odpovediach na generovanie realistických, rôznorodých dát namiesto statických predlôh, čím sa zlepší pokrytie testov.
Integrácia CI/CD pipeline
Natívna podpora pre GitHub Actions, Jenkins a Tekton vám umožňuje spúšťať testy zhody automaticky pri každom commite bez manuálneho zásahu.
Import kolekcie Postman
Opätovne použite svoje existujúce kolekcie Postman ako definície makiet a testovacie sady, čím ochránite investíciu, ktorú váš tím už vložil do dokumentácie API.
Prečo spustiť Microcks na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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