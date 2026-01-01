Inštalácia OpenViking jedným kliknutím.
Open-source kontextová databáza pre AI agentov používajúca paradigmu súborového systému na zjednotenie spomienok, zdrojov a zručností.
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S čím sa dá postaviť OpenViking
OpenViking je open-source kontextová databáza špeciálne vytvorená pre AI agentov, vyvinutá spoločnosťou Volcengine (cloudová platforma ByteDance). Namiesto rozptýlenia kontextu AI naprieč vektorovými vložkami (embeddings) zavádza OpenViking paradigmu súborového systému s protokolom viking://, ktorý organizuje pamäte, zdroje a zručnosti agentov do jednotnej, navigovateľnej štruktúry. Vrstvové načítavanie kontextu (L0/L1/L2) znižuje spotrebu tokenov načítavaním obsahu na požiadanie, namiesto načítavania celých vedomostných báz vopred.
Vlastné hostovanie OpenVikingu na vašom vlastnom VPS udržuje citlivú pamäť agentov, obchodné znalosti a poverenia API plne pod vašou kontrolou — čo je kľúčové pre organizácie s prísnymi požiadavkami na správu údajov. Vy si vyberiete poskytovateľa vložiek (OpenAI, Jina alebo Volcengine) a zachováte si vlastníctvo každého bajtu, ktorý sa vaši agenti naučia.
Kľúčové vlastnosti OpenViking
Paradigma kontextu súborového systému
Organizuje pamäte agentov, zdroje a zručnosti pod protokolom viking://, vďaka čomu je kontext rovnako prehľadný ako súborový systém, a nie ploché úložisko vložení.
Viacúrovňové načítanie kontextu
Načítanie L0/L1/L2 získava obsah na požiadanie, čím dramaticky znižuje spotrebu tokenov bez obetovania hĺbky vedomostí dostupných pre agentov.
Viacdodávateľské vnorenia
Podporuje poskytovateľov vkladania OpenAI, Jina a Volcengine, aby ste mohli používať svoje existujúce API kľúče a preferovaný model bez závislosti od dodávateľa.
Samovyvíjajúci sa kontext
Agenti môžu v priebehu času aktualizovať a zdokonaľovať svoju vlastnú zásobáreň vedomostí, čo umožňuje nepretržité učenie bez manuálneho zásahu.
Rekurzívne získavanie adresára
Kombinuje štrukturálnu navigáciu v adresároch so sémantickým vyhľadávaním na nájdenie najrelevantnejšieho kontextu pre každú požiadavku agenta.
Prečo spustiť OpenViking na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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