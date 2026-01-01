Nasadenie Komga jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný mediálny server pre komiksy, manga, časopisy a e-knihy s podporou OPDS, Kobo Sync a KOReader Sync.
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S čím sa dá postaviť Komga
Komga je open-source mediálny server špeciálne navrhnutý pre komiksy, mangy, BDs (komiksy), časopisy a e-knihy. Skenuje vašu knižnicu formátov CBZ, CBR, EPUB, PDF a iných archívnych formátov, extrahuje metadáta, generuje miniatúry a sprístupňuje všetko prostredníctvom rýchleho webového čítača plus kanály OPDS, Kobo Sync a KOReader Sync pre natívne aplikácie a e-ink zariadenia.
Samohosting Komga na vašom VPS premení akýkoľvek priečinok s komiksovými a manga súbormi na súkromnú, mobilnú knižnicu, ktorú môžete čítať odkiaľkoľvek – na webe, na e-ink zariadení Kobo alebo KOReader, alebo prostredníctvom aplikácií kompatibilných s OPDS, ako sú Panels, Chunky a KyBook. Neexistujú žiadne poplatky za predplatné, žiadne DRM a žiadna platforma nerozhoduje o tom, čo zostane vo vašej knižnici.
Kľúčové vlastnosti Komga
Formáty komiksov a e-kníh
Spracováva CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB a PDF natívne, s extrakciou metadát z ComicInfo.xml, EPUB OPF a značiek ComicRack.
Vstavaná webová čítačka
Rýchla, responzívna webová čítačka s režimom dvoch strán, rozloženiami prispôsobenia na šírku a prispôsobenia na výšku a synchronizáciou pokroku v čítaní medzi zariadeniami.
OPDS kanály
Koncové body OPDS v1 a v2 robia Komgu kompatibilnou s natívnymi čítačkami, ako sú Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, a desiatkami ďalších hneď po vybalení.
Kobo a KOReader synchronizácia
Pôvodná podpora Kobo Sync a KOReader Sync posiela nový obsah a pamätá si pozíciu čítania na e-ink zariadeniach bez manuálneho nahrávania súborov.
Automatické skenovanie knižníc
Živé sledovanie súborového systému plus plánované skenovanie udržiava knižnicu synchronizovanú, keď presúvate nové súbory komiksov a e-kníh do dátového priečinka.
Viacpoužívateľskosť a zdieľanie
Používateľské knižnice, vekové obmedzenia a role zdieľania len na čítanie umožňujú rodinám alebo čitateľským skupinám zdieľať jeden server bez toho, aby si navzájom prekážali.
Prečo spustiť Komga na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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