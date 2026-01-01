Nasadenie CloudBeaver jedným kliknutím.
Webový nástroj na správu databáz, vyvinutý tímom DBeaver, podporujúci PostgreSQL, MySQL, MongoDB a desiatky ďalších.
Vyberte si VPS plán pre CloudBeaver
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť CloudBeaver
CloudBeaver je webová aplikácia na správu databáz vyvinutá tímom, ktorý stojí za populárnym desktopovým klientom DBeaver. Prináša profesionálnu správu databáz do akéhokoľvek prehliadača, čo umožňuje tímom dotazovať, vizualizovať a spravovať viacero databázových systémov z jedného rozhrania bez nutnosti inštalácie desktopového softvéru na každý počítač.
Vlastné hostovanie CloudBeaver na vašom VPS udržiava databázové poverenia a výsledky dotazov vo vašej vlastnej sieti. Vyhnete sa vystaveniu jednotlivých databáz verejnému internetu a zároveň poskytnete svojmu tímu centralizovaný prístup k databázam s riadením rolí, ktoré potrebujú — z akéhokoľvek zariadenia, z akéhokoľvek miesta.
Kľúčové vlastnosti CloudBeaver
Viacdatabázová podpora
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server a mnohým ďalším z jedného zjednoteného rozhrania.
Vizuálny tvorca dotazov
Tvorte komplexné dotazy s rozhraním drag-and-drop, čím znížite počet chýb a sprístupníte ho aj menej skúseným používateľom.
Riadenie prístupu na základe rolí
Spravujte používateľské povolenia na úrovni pripojenia, aby členovia tímu videli len databázy, ku ktorým majú povolený prístup.
Pokročilý SQL editor
Plnohodnotný editor so zvýrazňovaním syntaxe, automatickým dopĺňaním a históriou dopytov pre produktívnu každodennú prácu s databázami.
Vizualizácia dát
Zobrazte výsledky dotazov ako grafy a diagramy priamo v prehliadači bez exportovania do samostatného BI nástroja.
Prečo spustiť CloudBeaver na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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