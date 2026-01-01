Zľava až do výšky 69 % na Pulsarr

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Monitor zoznamu sledovaných položiek Plex v reálnom čase, ktorý sa synchronizuje so Sonarr a Radarr s inteligentnými pravidlami smerovania obsahu.

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Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Pulsarr

Pulsarr prepojuje zoznamy sledovaných položiek Plex so Sonarr a Radarr, čím mení každé ťuknutie na „Pridať do zoznamu sledovaných“ v aplikácii Plex na automatizovanú žiadosť o stiahnutie – žiadne druhé front-end rozhranie, žiadne samostatné prihlásenia a žiadne pozvánky pre jednotlivých používateľov. Sleduje Plex v reálnom čase pre používateľov Plex Pass a pre všetkých ostatných sa vracia k postupnému dopytovaniu, potom smeruje každý titul na správnu inštanciu Sonarr alebo Radarr na základe pravidiel, ktoré definujete.

Samostatné hostovanie Pulsarr na vašom vlastnom VPS udržiava údaje zo zoznamu sledovaných položiek, používateľské povolenia a kľúče API arr pod vašou kontrolou. Schvaľovacie pracovné postupy, kvóty pre jednotlivých používateľov, upozornenia Discord a synchronizácia štítkov Plex bežia nepretržite bez závislosti od toho, či domáci server zostane online.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Pulsarr

Synchronizácia zoznamu sledovania v reálnom čase

Pridania do zoznamu sledovaných od používateľov Plex Pass spúšťajú okamžité požiadavky Sonarr alebo Radarr, s odstupňovaným dopytovaním pokrývajúcim účty bez Pass.

Inteligentné smerovanie obsahu

Vytvorte pravidlá A/ALEBO pomocou žánru, používateľa, jazyka, roku, certifikácie, hodnotení alebo streamovacej služby na smerovanie obsahu do správnej inštancie arr.

Schválenie a kvóty

Pozastavte žiadosti o schválenie administrátorom a vynucujte denné, týždenné alebo mesačné limity pre používateľa, aby ste udržali fronty sťahovania pod kontrolou.

Integrácia Discord bota

Spravujte schválenia, prezerajte stav žiadostí a spúšťajte akcie priamo z Discordu pomocou interaktívnych lomkových príkazov.

Podpora viacerých inštancií

Distribuujte obsah naprieč viacerými inštanciami Sonarr a Radarr so synchronizovaným označovaním, aby ste vždy vedeli, ktorý používateľ čo požadoval.

Flexibilné upozornenia

Posielajte aktualizácie prostredníctvom mobilných push notifikácií Plex, Discordu, webhookov alebo viac ako 80 služieb cez Apprise, keď sa obsah objaví vo vašej knižnici.

Prečo spustiť Pulsarr na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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