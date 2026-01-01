Nasaďte Pulsarr jedným kliknutím.
Monitor zoznamu sledovaných položiek Plex v reálnom čase, ktorý sa synchronizuje so Sonarr a Radarr s inteligentnými pravidlami smerovania obsahu.
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S čím sa dá postaviť Pulsarr
Pulsarr prepojuje zoznamy sledovaných položiek Plex so Sonarr a Radarr, čím mení každé ťuknutie na „Pridať do zoznamu sledovaných“ v aplikácii Plex na automatizovanú žiadosť o stiahnutie – žiadne druhé front-end rozhranie, žiadne samostatné prihlásenia a žiadne pozvánky pre jednotlivých používateľov. Sleduje Plex v reálnom čase pre používateľov Plex Pass a pre všetkých ostatných sa vracia k postupnému dopytovaniu, potom smeruje každý titul na správnu inštanciu Sonarr alebo Radarr na základe pravidiel, ktoré definujete.
Samostatné hostovanie Pulsarr na vašom vlastnom VPS udržiava údaje zo zoznamu sledovaných položiek, používateľské povolenia a kľúče API arr pod vašou kontrolou. Schvaľovacie pracovné postupy, kvóty pre jednotlivých používateľov, upozornenia Discord a synchronizácia štítkov Plex bežia nepretržite bez závislosti od toho, či domáci server zostane online.
Kľúčové vlastnosti Pulsarr
Synchronizácia zoznamu sledovania v reálnom čase
Pridania do zoznamu sledovaných od používateľov Plex Pass spúšťajú okamžité požiadavky Sonarr alebo Radarr, s odstupňovaným dopytovaním pokrývajúcim účty bez Pass.
Inteligentné smerovanie obsahu
Vytvorte pravidlá A/ALEBO pomocou žánru, používateľa, jazyka, roku, certifikácie, hodnotení alebo streamovacej služby na smerovanie obsahu do správnej inštancie arr.
Schválenie a kvóty
Pozastavte žiadosti o schválenie administrátorom a vynucujte denné, týždenné alebo mesačné limity pre používateľa, aby ste udržali fronty sťahovania pod kontrolou.
Integrácia Discord bota
Spravujte schválenia, prezerajte stav žiadostí a spúšťajte akcie priamo z Discordu pomocou interaktívnych lomkových príkazov.
Podpora viacerých inštancií
Distribuujte obsah naprieč viacerými inštanciami Sonarr a Radarr so synchronizovaným označovaním, aby ste vždy vedeli, ktorý používateľ čo požadoval.
Flexibilné upozornenia
Posielajte aktualizácie prostredníctvom mobilných push notifikácií Plex, Discordu, webhookov alebo viac ako 80 služieb cez Apprise, keď sa obsah objaví vo vašej knižnici.
Prečo spustiť Pulsarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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