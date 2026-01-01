Nasadiť Black Candy jednoklikovou inštaláciou.
Server na streamovanie hudby s vlastným hosťovaním, s čistým webovým prehrávačom a oficiálnymi mobilnými aplikáciami pre vašu osobnú hudobnú zbierku.
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S čím sa dá postaviť Black Candy
Black Candy je open-source, samo-hostovaný server na streamovanie hudby, ktorý premení vašu osobnú audio zbierku na súkromnú streamovaciu službu, ktorú môžete dosiahnuť z akéhokoľvek prehliadača alebo jej oficiálnych mobilných aplikácií. Skenuje vašu knižnicu, číta metadáta a obaly albumov a prezentuje všetko prostredníctvom čistého, responzívneho webového prehrávača s playlistmi, vyhľadávaním a účtami pre viacerých používateľov.
Na rozdiel od komerčných streamovacích platforiem, Black Candy uchováva každú skladbu, playlist a návyk počúvania na infraštruktúre, ktorú vlastníte. Neexistujú žiadne poplatky za predplatné, žiadny katalóg, ktorý sa mení bez varovania, a žiadna kompresia vašich vysokokvalitných súborov — len vaša vlastná hudba, streamovaná v plnej vernosti z vášho VPS na každé zariadenie, ktoré používate.
Kľúčové vlastnosti Black Candy
Osobné streamovanie hudby
Streamujte svoju vlastnú zbierku z akéhokoľvek prehliadača alebo oficiálnych mobilných aplikácií, s kompletnou grafikou albumu, metadátami a vyhľadávaním.
Viacpoužívateľské účty
Poskytnite každému poslucháčovi vlastné prihlasovacie údaje, zoznamy skladieb a históriu počúvania pri zdieľaní jednej knižnice na jednom serveri.
Transkódovanie za chodu
Automaticky konvertuje zvuk na streamovateľný dátový tok, aby prehrávanie zostalo plynulé na pomalých alebo mobilných pripojeniach bez zmeny originálov.
Playlisty a Vyhľadávanie
Vytvárajte manuálne alebo inteligentné zoznamy skladieb a okamžite nájdite akéhokoľvek interpreta, album alebo skladbu pomocou rýchleho fulltextového vyhľadávania.
Úplné vlastníctvo údajov
Vaša hudba, zoznamy skladieb a údaje o počúvaní zostávajú na vašom VPS — žiadne predplatné, žiadne sledovanie a žiadny katalóg, ktorý zmizne.
Prečo spustiť Black Candy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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