Nasadiť TubeArchivist inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný archivátor YouTube, ktorý sťahuje, indexuje a streamuje vašu zbierku videí z vášho vlastného servera.
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S čím sa dá postaviť TubeArchivist
TubeArchivist je samoobslužná archivačná platforma pre YouTube, ktorá vám dáva kontrolu nad vašou zbierkou videí. Odoberá kanály, automaticky sťahuje videá cez yt-dlp a indexuje všetko pomocou Elasticsearch, aby ste mohli vyhľadávať v názvoch, popisoch, titulkoch a komentároch. Videá sú prehrávané prostredníctvom vstavaného webového prehrávača s históriou pozerania a sledovaním pokroku — po stiahnutí nie je potrebný žiadny účet YouTube ani internetové pripojenie.
Na rozdiel od jednorazových nástrojov na sťahovanie beží TubeArchivist nepretržite na pozadí. Uchováva metadáta, miniatúry, titulky a komentáre spolu s každým videosúborom a integruje sa s Jellyfin a Plex pre používateľov mediálnych serverov, ktorí chcú mať svoj archív spolu s iným obsahom.
Kľúčové vlastnosti TubeArchivist
Odbery kanálov
Prihláste sa na odber kanálov YouTube a automaticky sťahujte nové nahrávky podľa plánu, čím udržíte svoj archív aktuálny bez manuálneho zásahu.
Plnotextové vyhľadávanie
Elasticsearch indexuje názvy videí, popisy, titulky a komentáre, aby ste okamžite našli akékoľvek video v celej vašej knižnici podľa kľúčového slova.
Integrácia SponsorBlock
Automaticky preskakuje sponzorované segmenty, úvody, závery a nepodstatné časti počas prehrávania pomocou komunitných dát zo SponsorBlocku.
Jellyfin a Plex export
Sprievodné pluginy pre Jellyfin a Plex vám umožňujú prehliadať vašu knižnicu TubeArchivist priamo vo vašom existujúcom mediálnom serveri.
Archivácia titulkov
Sťahuje a indexuje titulky pre každé archivované video, čo umožňuje vyhľadávanie podľa kľúčových slov v hovorenom obsahu v celej vašej zbierke.
Archivácia komentárov
Voliteľne archivuje celé vlákno komentárov pre každé video spolu so súborom médií, čím sa zachová kontext komunity, ktorý môže YouTube odstrániť.
Prečo spustiť TubeArchivist na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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