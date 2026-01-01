Nasaďte Apache Solr jedným kliknutím.
Open-source vyhľadávacia platforma podnikovej triedy, poháňajúca fulltextové vyhľadávanie, fasádovú navigáciu a indexovanie v reálnom čase pre akúkoľvek aplikáciu.
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S čím sa dá postaviť Apache Solr
Apache Solr je osvedčená open-source vyhľadávacia platforma postavená na Apache Lucene, používaná tisíckami organizácií po celom svete. Zvláda fulltextové vyhľadávanie, fasetové prehliadanie, zvýrazňovanie výsledkov, priestorové vyhľadávanie a spracovanie bohatých dokumentov — všetko prostredníctvom REST API, ktoré funguje s akýmkoľvek jazykom alebo frameworkom.
Vlastné hostovanie Solr na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad vašou vyhľadávacou infraštruktúrou, súkromím dát a ladením výkonu bez poplatkov za dopyt alebo závislosti na dodávateľovi. Či už potrebujete vyhľadávanie na stránke, objavovanie produktov pre e-commerce alebo získavanie podnikových dokumentov, vďaka zrelému ekosystému a rozšíriteľnej schéme je Solr osvedčeným základom.
Kľúčové vlastnosti Apache Solr
Fulltextové vyhľadávanie
Textová analýza poháňaná Lucene s tokenizáciou, stemovaním, synonymami a ladením relevancie prináša presné výsledky naprieč rozsiahlymi zbierkami dokumentov.
Fasetová navigácia
Natívne fasetovanie umožňuje používateľom zúžiť vyhľadávanie podľa kategórie, ceny, dátumu alebo akéhokoľvek indexovaného poľa – štandardný mechanizmus za rozhraniami pre e-commerce a filtrovanie obsahu.
Indexovanie v reálnom čase
Dokumenty odovzdané do indexu sa stanú vyhľadateľnými v priebehu niekoľkých sekúnd, čo podporuje vyhľadávanie takmer v reálnom čase pre aplikácie, ktoré vyžadujú aktuálne výsledky.
Pokročilé spracovanie dokumentov
Vstavaná integrácia Apache Tika automaticky extrahuje a indexuje text z PDF, dokumentov Word, HTML a viac ako tisíc ďalších formátov súborov.
REST API
Dotazujte a aktualizujte index cez HTTP s odpoveďami vo formáte JSON, XML alebo CSV – nie je potrebná žiadna klientska knižnica špecifická pre Solr na integráciu s akýmkoľvek zásobníkom.
Prečo spustiť Apache Solr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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