Nasaďte Homebox jednoklikovou inštaláciou.
Vlastne hostený systém domáceho inventára na sledovanie, organizovanie a správu vašich osobných vecí s úplným súkromím.
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S čím sa dá postaviť Homebox
Homebox je systém na správu inventára a organizáciu, vytvorený špeciálne pre domácich používateľov, ktorí chcú vniesť štruktúru do svojich osobných vecí. Umožňuje vám katalogizovať položky pomocou fotografií, vlastných polí a značiek polohy, pričom sleduje záruky, dátumy nákupu a hodnoty pre poistnú dokumentáciu. Označovanie QR kódmi uľahčuje identifikáciu a lokalizáciu položiek v rôznych miestnostiach alebo úložných priestoroch.
Vlastné hostovanie Homeboxu na vašom VPS udržuje citlivé údaje o inventári – vrátane podrobností o cenných veciach a histórii nákupov – úplne súkromné, bez poplatkov za predplatné, bez obmedzení úložiska a bez rizika, že služba tretej strany preruší váš prístup k vašim údajom.
Kľúčové vlastnosti Homebox
Označovanie QR kódov
Generujte a skenujte QR kódy pre rýchlu identifikáciu položiek, čím sa znižuje čas vyhľadávania vo veľkých zbierkach a úložných priestoroch.
Sledovanie záruky
Zaznamenajte dátumy nákupu, záruky a účtenky s upozorneniami na vypršanie platnosti, aby ste nikdy nezmeškali lehotu na reklamáciu.
Organizácia založená na polohe
Priraďte položky do konkrétnych miestností alebo úložných priestorov a vyhľadávajte podľa miesta, aby ste okamžite našli čokoľvek.
Sledovanie hodnoty a poistenia
Zaznamenávajte hodnoty položiek a generujte správy pre dokumentáciu domáceho poistenia a výpočet čistej hodnoty majetku.
Viacužívateľské domácnosti
Zdieľajte svoj inventár s členmi rodiny, prideľovaním povolení na spoločnú správu domácich vecí.
Prečo spustiť Homebox na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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