Nasaďte Swing Music v inštalácii na jedno kliknutie.
Samoobslužný server na streamovanie hudby s rozhraním podobným Spotify pre vašu osobnú zvukovú zbierku, denné mixy, texty piesní a podporou FLAC.
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S čím sa dá postaviť Swing Music
Swing Music poskytuje vašej osobnej audio zbierke zážitok v streamovacej kvalite, aký ponúkajú komerčné služby — bez poplatkov za predplatné, licenčných obmedzení alebo kompresie zvuku. Automaticky skenuje vaše hudobné priečinky, extrahuje metadáta a organizuje všetko podľa interpreta, albumu a žánru pomocou prepracovaného webového rozhrania, ktoré zahŕňa obaly albumov, zobrazenie textov piesní a personalizované denné mixy generované z vašej histórie počúvania.
Vlastné hostovanie na vašom VPS vám poskytuje spoľahlivý vzdialený prístup k vašej knižnici odkiaľkoľvek, bez závislosti od domácich rýchlostí nahrávania alebo dynamických IP adries. Formáty FLAC a bezstratové formáty sa prehrávajú natívne, takže vaša vernosť zvuku nie je nikdy ohrozená, a viacužívateľské profily znamenajú, že celá rodina môže zdieľať jednu knižnicu a zároveň si zachovať oddelené histórie počúvania.
Kľúčové vlastnosti Swing Music
Bezstratové streamovanie zvuku
Streamuje FLAC a iné bezstratové formáty natívne bez transkódovania alebo kompresie, čím zachováva plnú kvalitu zvuku vašich nahrávok.
Denné mixy
Generuje personalizované zoznamy skladieb z vašej histórie počúvania, objavuje albumy, ktoré ste nedávno neprehrali, a udržiava vašu knižnicu sviežu.
Zobrazenie textov
Zobrazuje synchronizované texty piesní počas prehrávania, takže môžete sledovať bez prepínania na samostatnú aplikáciu alebo kartu prehliadača.
Last.fm scrobbling
Automaticky zaznamenáva každú skladbu, ktorú prehráte na Last.fm, čím udržiava vaše štatistiky počúvania a hudobné odporúčania aktuálne.
Viacužívateľské profily
Každý používateľ si udržiava svoju vlastnú históriu počúvania, obľúbené položky a odporúčania, zatiaľ čo zdieľa rovnakú hudobnú knižnicu na serveri.
Prečo spustiť Swing Music na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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