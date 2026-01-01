Nasaďte Domácu galériu jedným kliknutím.
Samo-hostená prehliadačová galéria fotografií a videí s vyhľadávaním podobných obrázkov, rozpoznávaním tvárí a geografickým vyhľadávaním.
Vyberte si VPS plán pre Home Gallery
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Home Gallery
Home Gallery je open-source webová galéria s vlastným hosťovaním pre osobné archívy fotografií a videí. Indexuje vaše médiá na disku, extrahuje metadáta EXIF, generuje náhľady vo viacerých rozlíšeniach a poskytuje rýchle prehliadanie s nekonečným posúvaním, ktoré funguje rovnako dobre na telefóne, tablete alebo stolnom počítači — bez nahrávania čohokoľvek do cloudovej služby tretej strany.
Čo ju odlišuje, je objavovanie obsahu s ohľadom na kontext. Home Gallery používa modely TensorFlow na vloženie každej fotografie pre vyhľadávanie podobných obrázkov, spúšťa detekciu tvárí, aby ste mohli prehliadať podľa osôb, a reverzne geokóduje súradnice GPS do čitateľných názvov miest. Pôvodné súbory zostávajú nedotknuté a po vytvorení náhľadov ich možno dokonca presunúť offline, vďaka čomu je dobre vhodná pre dlhodobé archívy, ktoré sa rozprestierajú na viacerých diskoch.
Kľúčové vlastnosti Home Gallery
Vyhľadávanie podobných obrázkov
Vyberte si akúkoľvek fotografiu a nájdite vizuálne podobné zábery v celom archíve – nájdite každý západ slnka, pláž alebo obrázok domáceho zvieraťa bez manuálneho označovania.
Detekcia tváre
Tváre sa detegujú automaticky a zoskupujú, takže prehliadanie všetkých fotografií jednej osoby je jedno kliknutie namiesto zdĺhavej práce s označovaním po jednom.
Geo reverzné vyhľadávanie
GPS súradnice v EXIF sú preložené na názvy krajín, miest a lokalít, takže galéria sa stane vyhľadávateľnou mapou miest, kde bola každá fotografia nasnímaná.
Expresívny dotazovací jazyk
Filtrujte knižnicu pomocou operátorov a, alebo a nie naprieč značkami, dátumami, miestami, tvárami a metadátami fotoaparátu na vytvorenie presných uložených zobrazení.
Podpora offline zdrojov
Po extrahovaní náhľadov môže pôvodný disk zostať offline – ideálne pre archívy rozložené na externých diskoch, ktoré nie sú vždy pripojené.
PWA mobilná galéria
Inštalovateľná progresívna webová aplikácia poskytuje prehliadanie podobné aplikácii na telefónoch a tabletoch bez akejkoľvek natívnej inštalácie alebo obchodu s aplikáciami.
Prečo spustiť Home Gallery na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.