Zľava až do výšky 69 % na Home Gallery

Nasaďte Domácu galériu jedným kliknutím.

Samo-hostená prehliadačová galéria fotografií a videí s vyhľadávaním podobných obrázkov, rozpoznávaním tvárí a geografickým vyhľadávaním.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Domácu galériu jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Home Gallery

Home Gallery je open-source webová galéria s vlastným hosťovaním pre osobné archívy fotografií a videí. Indexuje vaše médiá na disku, extrahuje metadáta EXIF, generuje náhľady vo viacerých rozlíšeniach a poskytuje rýchle prehliadanie s nekonečným posúvaním, ktoré funguje rovnako dobre na telefóne, tablete alebo stolnom počítači — bez nahrávania čohokoľvek do cloudovej služby tretej strany.

Čo ju odlišuje, je objavovanie obsahu s ohľadom na kontext. Home Gallery používa modely TensorFlow na vloženie každej fotografie pre vyhľadávanie podobných obrázkov, spúšťa detekciu tvárí, aby ste mohli prehliadať podľa osôb, a reverzne geokóduje súradnice GPS do čitateľných názvov miest. Pôvodné súbory zostávajú nedotknuté a po vytvorení náhľadov ich možno dokonca presunúť offline, vďaka čomu je dobre vhodná pre dlhodobé archívy, ktoré sa rozprestierajú na viacerých diskoch.

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Kľúčové vlastnosti Home Gallery

Vyhľadávanie podobných obrázkov

Vyberte si akúkoľvek fotografiu a nájdite vizuálne podobné zábery v celom archíve – nájdite každý západ slnka, pláž alebo obrázok domáceho zvieraťa bez manuálneho označovania.

Detekcia tváre

Tváre sa detegujú automaticky a zoskupujú, takže prehliadanie všetkých fotografií jednej osoby je jedno kliknutie namiesto zdĺhavej práce s označovaním po jednom.

Geo reverzné vyhľadávanie

GPS súradnice v EXIF sú preložené na názvy krajín, miest a lokalít, takže galéria sa stane vyhľadávateľnou mapou miest, kde bola každá fotografia nasnímaná.

Expresívny dotazovací jazyk

Filtrujte knižnicu pomocou operátorov a, alebo a nie naprieč značkami, dátumami, miestami, tvárami a metadátami fotoaparátu na vytvorenie presných uložených zobrazení.

Podpora offline zdrojov

Po extrahovaní náhľadov môže pôvodný disk zostať offline – ideálne pre archívy rozložené na externých diskoch, ktoré nie sú vždy pripojené.

PWA mobilná galéria

Inštalovateľná progresívna webová aplikácia poskytuje prehliadanie podobné aplikácii na telefónoch a tabletoch bez akejkoľvek natívnej inštalácie alebo obchodu s aplikáciami.

Prečo spustiť Home Gallery na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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