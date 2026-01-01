Nasadiť Slink inštaláciou jedným kliknutím.
Samo-hostovaná platforma na zdieľanie obrázkov s prioritou súkromia, s automatickým odstránením EXIF dát a konfigurovateľnou kompresiou.
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S čím sa dá postaviť Slink
Slink je samo-hostovaná platforma na zdieľanie obrázkov postavená na súkromí, vlastníctve a transparentnosti. Na rozdiel od komerčných hostiteľov obrázkov, ktorí skenujú nahrávky za účelom reklamy, nárokujú si široké licenčné práva alebo ukladajú ľubovoľné obsahové zásady, Slink zaisťuje, že si zachováte úplnú kontrolu nad vaším vizuálnym obsahom – uloženým lokálne na vašom vlastnom serveri bez prístupu tretích strán.
Samo-hostovanie Slinku na vašom VPS znamená, že vaše obrázky nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Automatické odstránenie metadát EXIF odstraňuje súradnice GPS, informácie o zariadení a časové pečiatky z každého nahraného súboru, čím chráni súkromie v predvolenom nastavení. S konfigurovateľnou kompresiou, pracovnými postupmi schvaľovania používateľov a zásadami hesiel Slink poskytuje profesionálne prostredie na zdieľanie obrázkov podľa vašich vlastných podmienok.
Kľúčové vlastnosti Slink
Odstránenie metadát EXIF
Automaticky odstraňuje GPS súradnice, informácie o zariadení a časové pečiatky z každého nahraného obrázka na ochranu súkromia predvolene.
Konfigurovateľná kompresia
Nastavte kvalitu kompresie a limity veľkosti nahrávania, aby ste vyvážili vernosť obrazu s efektivitou úložiska pre váš konkrétny prípad použitia.
Správa používateľov
Voliteľné schvaľovacie pracovné postupy a konfigurovateľné zásady sily hesla vám umožňujú kontrolovať, kto môže nahrávať a zdieľať obrázky.
Lokálne úložisko
Všetky obrázky sú uložené priamo na vašom VPS — žiadne cloudové úložiská, žiadne CDN tretích strán, žiadne externé závislosti pre váš obsah.
Jedinečné zdieľateľné URL
Každé nahranie získa jedinečnú URL pre jednoduché zdieľanie, čím príjemcom poskytuje priamy prístup bez potreby účtov alebo inštalácie aplikácií.
Prečo spustiť Slink na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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