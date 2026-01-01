Nasaďte Rybbit jednoklikovou inštaláciou.
Moderná open-source platforma na webovú analýzu, ktorá sleduje správanie návštevníkov bez súborov cookie, sledovacích skriptov alebo invazívneho zberu dát.
Vyberte si VPS plán pre Rybbit
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Rybbit
Rybbit je webová analytická platforma s prioritou súkromia, navrhnutá ako moderná alternatíva k Google Analytics. Poskytuje zobrazenia stránok, relácie, miery odchodov, refererov, geografické údaje a záznamy relácií bez použitia súborov cookie alebo sledovania medzi stránkami — vďaka čomu je súlad s GDPR vstavanou vlastnosťou, a nie dodatočnou myšlienkou.
Vďaka ClickHouse pre vysokovýkonné ukladanie udalostí a PostgreSQL pre aplikačné dáta, Rybbit spracováva veľké objemy udalostí s rýchlymi dopytmi na paneli. Vlastné hostovanie eliminuje poplatky za stránku a limity uchovávania dát, čo vám dáva úplné vlastníctvo údajov o návštevníkoch naprieč všetkými vašimi vlastnosťami.
Kľúčové vlastnosti Rybbit
Sledovanie bez súborov cookie
Sleduje návštevníkov bez súborov cookie alebo odtlačkov prstov, čím eliminuje potrebu bannerov na súhlas, pričom zostáva v súlade s GDPR a CCPA.
Prehrávanie relácií
Zaznamenáva a prehráva používateľské relácie, aby ste presne pochopili, ako návštevníci prechádzajú vašou stránkou a kde odchádzajú.
Vlastné sledovanie udalostí
Zachytávajte akúkoľvek interakciu používateľa pomocou vlastných udalostí a vlastností JSON pre podrobnú analýzu lievika a optimalizáciu konverzií.
Prehľad v reálnom čase
Zobrazte si živé počty návštevníkov, aktívne stránky a okamžité aktualizácie metrík, aby ste mohli monitorovať náhle nárasty návštevnosti, keď nastanú.
Podpora viacerých stránok
Spravujte analýzy pre viaceré webové stránky z jedného ovládacieho panela s kontrolami prístupu na úrovni organizácie pre tímy.
Prečo spustiť Rybbit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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