Nasadenie GoatCounter jedným kliknutím.
Ľahká webová analytika zameraná na súkromie, ktorá zobrazuje zobrazenia stránok a prehľady návštevníkov bez sledovania osobných údajov alebo používania súborov cookie.
Vyberte si VPS plán pre GoatCounter
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GoatCounter
GoatCounter je jednoduchá, open-source platforma na webovú analýzu navrhnutá pre vývojárov, ktorí chcú zmysluplné údaje o zobrazeniach stránok bez nákladov na súkromie spojených so sledovacími súbormi cookie alebo zberom osobných údajov. Počíta zobrazenia stránok, odkazujúce stránky, prehliadače, krajiny a veľkosti obrazoviek — nič viac. Nevyžadujú sa žiadne bannery na súhlas.
Na rozdiel od rozsiahlych analytických platforiem, ktoré vyžadujú viacero služieb, GoatCounter beží ako jeden kontajner so vstavanou databázou SQLite. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje všetky údaje návštevníkov pod vašou kontrolou, úplne izolované od analytických sietí tretích strán.
Kľúčové vlastnosti GoatCounter
Nevyžadujú sa žiadne súbory cookie
Sleduje zobrazenia stránok bez súborov cookie alebo trvalých identifikátorov, takže nie je potrebný žiadny banner so súhlasom podľa GDPR alebo PECR.
Ľahký samostatný kontajner
Beží ako jeden binárny súbor Go so vstavanou databázou SQLite – žiadna samostatná databázová služba ani komplexná infraštruktúra.
Sledovanie odkazujúceho a zdroja
Ukazuje, ktoré stránky, vyhľadávače a kampane privádzajú návštevnosť na vaše stránky bez odhalenia identity návštevníka.
Možnosť verejných štatistík
Voliteľne nastavte svoj analytický panel verejne viditeľný, aby čitatelia mohli vidieť štatistiky stránky bez potreby účtu.
Sledovací skript a API
Vložte malý JavaScriptový úryvok alebo použite REST API na počítanie zobrazení stránok z akejkoľvek stránky, SPA alebo backendovej služby.
Prečo spustiť GoatCounter na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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