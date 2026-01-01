Inštalácia Inkscape jedným kliknutím.
Bezplatný editor vektorovej grafiky s otvoreným zdrojovým kódom, prístupný z akéhokoľvek prehliadača prostredníctvom cloudového desktopového prostredia.
Vyberte si VPS plán pre Inkscape
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Inkscape
Inkscape je popredný open-source editor vektorovej grafiky na vytváranie log, ikon, ilustrácií a technických diagramov vo formáte SVG. Táto šablóna spúšťa plnú desktopovú aplikáciu Inkscape prostredníctvom KasmVNC, čím je prístupná z akéhokoľvek moderného prehliadača bez lokálnej inštalácie čohokoľvek.
Hostovanie Inkscape na VPS vám poskytuje trvalý pracovný priestor pre dizajn, ktorý vás sprevádza naprieč zariadeniami. Vaše vlastné rozšírenia, palety, šablóny a projektové súbory sú vždy k dispozícii a prostredie je zabezpečené prostredníctvom HTTPS s overením heslom – nie je potrebné žiadne VPN ani synchronizácia s desktopom.
Kľúčové vlastnosti Inkscape
Počítač prístupný cez prehliadač
Plná aplikácia Inkscape beží vo vašom prehliadači prostredníctvom KasmVNC, čo vám poskytuje prístup k vášmu dizajnovému pracovnému priestoru z akéhokoľvek zariadenia.
SVG-natívna úprava
Inkscape pracuje priamo s geometriou SVG, takže grafika sa škáluje na akékoľvek rozlíšenie bez straty kvality — ideálne pre web a tlač.
Pokročilá editácia uzlov
Presné nástroje na manipuláciu s Bézierovými krivkami a uzlami vám dávajú plnú kontrolu nad cestami pre detailné ilustrácie a prácu s ikonami.
Rozšírenia a Skriptovanie
Stovky vstavaných a komunitných rozšírení umožňujú automatizáciu, vlastné efekty a integrácie pracovných postupov priamo v programe Inkscape.
Trvalý pracovný priestor
Súbory projektu, písma, palety a predvoľby pretrvávajú medzi reláciami v pomenovanom zväzku Docker, prežijúc reštarty a aktualizácie kontajnerov.
Prečo spustiť Inkscape na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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