Nasadiť Kafbat Kafka UI jedným kliknutím.
Webové používateľské rozhranie s otvoreným zdrojovým kódom na správu a monitorovanie klastrov Apache Kafka, nástupca populárneho projektu Provectus kafka-ui.
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S čím sa dá postaviť Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI je bezplatný, open-source webový panel na prevádzku klastrov Apache Kafka. Ako komunitou riadený nástupca Provectus kafka-ui prináša prepracované rozhranie na kontrolu brokerov, správu tém, prehliadanie správ a sledovanie oneskorenia spotrebiteľských skupín – to všetko bez nástrojov príkazového riadka. Podpora viacerých klastrov vám umožňuje spravovať každé prostredie Kafka z jedného miesta.
Vlastné hostovanie Kafbat Kafka UI na vašom vlastnom VPS udržiava vaše dátové správy a poverenia klastra úplne vo vašej infraštruktúre. Táto šablóna obsahuje jednouzlový Kafka broker bežiaci v režime KRaft (nevyžaduje sa ZooKeeper), čo vám poskytuje produkčne pripravený Kafka stack, ktorý je pripravený jedným kliknutím.
Kľúčové vlastnosti Kafbat Kafka UI
Spravovanie tém
Vytvárajte, konfigurujte a odstraňujte témy s nastaveniami partícií a replikácie v reálnom čase bez dotyku s Kafka CLI.
Prehliadač správ
Preskúmajte správy Kafka vo formátoch JSON, obyčajného textu alebo Avro s filtrovaním na základe CEL na presné určenie záznamov, ktoré potrebujete.
Monitorovanie spotrebiteľskej skupiny
Sledujte offsety spotrebiteľských skupín, priradenia partícií a metriky oneskorenia, aby ste zachytili úzke miesta spracovania predtým, než ovplyvnia následné systémy.
Podpora viacerých klastrov
Pripojte viacero klastrov Kafka k jednému ovládaciemu panelu a okamžite medzi nimi prepínajte pre centralizovanú viditeľnosť naprieč prostrediami.
Broker režimu KRaft
Zabalený broker Kafka beží v režime KRaft — bez závislosti na ZooKeeper — zjednodušuje nasadenie a znižuje prevádzkovú náročnosť.
Prečo spustiť Kafbat Kafka UI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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